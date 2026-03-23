快訊

台南仁德保安路工廠大火 1移工受困消防搶救中

伊朗官媒：美伊未直接或間接對話 川普因伊朗威脅「縮了」

聽新聞
0:00 / 0:00

學者：今年大陸政策驅動下 人民幣有升值可能

聯合報／ 記者謝守真／台北即時報導
圖為台大財金系兼任教授劉憶如。記者謝守真／攝影
圖為台大財金系兼任教授劉憶如。記者謝守真／攝影

台大財金系兼任教授劉憶如23日指出，人民幣近期走勢值得關注，大陸「今年政策有各種原因會讓人民幣升值」。人民幣多年偏弱，影響資金回流與出口結構，去年部分政策已開始促使出口商資金回流。她認為，大陸要推動內需，其中一項應採取的措施是讓人民幣走強。

北威23日舉行「中國兩會後政經展望」論壇。劉憶如表示，大陸人民幣近期走勢值得關注，尤其對內需與出口資金回流有影響。大陸近年持續提倡增加消費，但成效有限，甚至有所後退。習近平去年年底中央政治局會議首次提出「堅持內需主導」與「建設強大國內市場」兩句話，強調大陸國內市場的重要性。她認為，要實現內需目標，其中一項措施是讓人民幣走強。

劉憶如指出，過去人民幣長期偏弱，全球資金傾向購買美元資產，甚至大陸企業自身賺取的外匯也不願回流。她以台灣1980年代為例，當時外匯收入回流促使新台幣升值；相對而言，大陸出超多年，但人民幣升值幅度有限。去年「十五五」規劃草案即提出貨幣應強勢，並逐步付諸行動。

數據顯示，2025年人民幣對美元升值約4%，美元指數相對其他主要貨幣貶值10%，人民幣實際仍偏弱。劉憶如表示，人民幣對13種主要貨幣升幅同樣約4%，顯示「人民幣沒有真正開始升值」。

她還提到，大陸出口結構也影響人民幣動向。去年出口總額達1.2兆美元，但對美國出口僅占約10%，其餘出口分散至全球其他市場。人民幣維持弱勢策略助長出口，但也引發國際關切，國際貨幣基金（IMF）已多次警示人民幣不能長期偏弱，「（大陸）不能這樣繼續下去，因為一定是各國對他意見太強。」

劉憶如稱，「大陸今年政策有各種原因會讓人民幣升值」。從近期市場數據觀察，自俄烏衝突爆發以來，黃金貶值約15%、油價上升46%、美元指數上升2%，而人民幣貶值僅0.41%，為主要貨幣中貶值幅度最小。

她再指，3月2日中國人民銀行將遠期外匯出售保證金從20%降至0%，意在穩定人民幣；隔日將人民幣對美元中間價調整至6.9088，顯示既不希望人民幣過強，也不希望過弱。出口商賺取的外匯資金已開始回流，尤其自去年第四季起。她稱，若回流力道增強，預期對民間消費與投資有助益。

談及人民幣國際化，劉憶如指，一個貨幣要成為國際貨幣，需要自由進出，並可作為各國央行外匯儲備。人民幣自2016年納入IMF特別提款權（SDR），雖比重不高，但顯示大陸朝國際化方向持續推進。她補充，近期伊朗石油交易開始以人民幣計價，也顯示人民幣國際化策略正在落實。

北威23日舉行「中國兩會後政經展望」論壇，邀請多位政經專家就中國兩會後政經現察與美中台關係展望深入探討。記者謝守真／攝影
北威23日舉行「中國兩會後政經展望」論壇，邀請多位政經專家就中國兩會後政經現察與美中台關係展望深入探討。記者謝守真／攝影

中國人民銀行 貨幣 美元指數

延伸閱讀

中東戰爭引爆貨幣大戰 央行：美元地位短期難撼動

人行行長潘功勝：無意透過貶值獲取貿易競爭優勢

決策層傾向不過度升值或貶值 人民幣短線匯價持穩

優於預期…陸主要經濟指標回升 房市仍低迷

相關新聞

魏哲家稱大陸機器人「跳來跳去沒用」 微博引發論戰

21日，台積電董事長魏哲家出席亞洲大學25周年校慶演講，談及當前火熱的機器人產業時直言，「中國機器人跳來跳去，沒用，好看頭而已」等論點，傳到中國大陸後在微博引發大陸網友不滿與熱議，討論聲浪迅速升溫。

陸LED晶片龍頭福建三安董事長林秀成被查 股票跌停

大陸LED晶片龍頭三安光電22日公告，三安集團近日收到大陸國家監察委員會簽發的關於公司實際控制人林秀成被調查的通知。受此影響，23日股市一開盤，三安光電就跌停。

金價連跌創3月新低 上海黃金交易所提醒理性投資

黃金避險功能消失了？國際金價近日持續重挫，23日，倫敦黃金現貨價格一度達跌近4%至每盎司4,319.66美元，創今年1月初以來新低。上海第一財經報導，受國際金價下跌影響，大陸品牌金店價格也連續多日下滑，多家金價足金價格已跌破每公克人民幣1,400元。

大陸油價明日零時將再大漲 加油站大排長龍

大陸成品油價格將於23日24時將再度調漲，預計將創本年度最大單次漲幅。受消息影響，各地油站昨天傍晚時分已經湧現排隊等著加油的車龍。

陸發布OpenClaw安全使用指南 辦公電腦不宜安裝

開源人工智慧代理（AI Agent）、俗稱「龍蝦」的OpenClaw最近成為熱潮，但因被賦予了極高的系統權限，安全風險引起關注。大陸國家互聯網應急中心、中國網路空間安全協會周日（22日）聯合發布OpenClaw安全使用實踐指南，面向普通用戶、企業用戶、雲服務商以及技術開發者等，提出詳細安全防護建議。

全球CEO雲集北京中國發展高層論壇 獨漏日本企業代表

由大陸官方舉辦的「中國發展高層論壇」2026年年會22日至23日在北京召開，共有蘋果、福斯、三星、賓士、滙豐、殼牌等80多家跨國企業高層出席。香港英文《南華早報》日前報導稱，內部資料顯示，日本企業高層預計不會出席。日本共同社則指出，去年參加該論壇的日方相關人士表示，「今年，日本企業似乎未獲邀請」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。