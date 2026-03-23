學者：今年大陸政策驅動下 人民幣有升值可能

台大財金系兼任教授劉憶如23日指出，人民幣近期走勢值得關注，大陸「今年政策有各種原因會讓人民幣升值」。人民幣多年偏弱，影響資金回流與出口結構，去年部分政策已開始促使出口商資金回流。她認為，大陸要推動內需，其中一項應採取的措施是讓人民幣走強。

北威23日舉行「中國兩會後政經展望」論壇。劉憶如表示，大陸人民幣近期走勢值得關注，尤其對內需與出口資金回流有影響。大陸近年持續提倡增加消費，但成效有限，甚至有所後退。習近平去年年底中央政治局會議首次提出「堅持內需主導」與「建設強大國內市場」兩句話，強調大陸國內市場的重要性。她認為，要實現內需目標，其中一項措施是讓人民幣走強。

劉憶如指出，過去人民幣長期偏弱，全球資金傾向購買美元資產，甚至大陸企業自身賺取的外匯也不願回流。她以台灣1980年代為例，當時外匯收入回流促使新台幣升值；相對而言，大陸出超多年，但人民幣升值幅度有限。去年「十五五」規劃草案即提出貨幣應強勢，並逐步付諸行動。

數據顯示，2025年人民幣對美元升值約4%，美元指數相對其他主要貨幣貶值10%，人民幣實際仍偏弱。劉憶如表示，人民幣對13種主要貨幣升幅同樣約4%，顯示「人民幣沒有真正開始升值」。

她還提到，大陸出口結構也影響人民幣動向。去年出口總額達1.2兆美元，但對美國出口僅占約10%，其餘出口分散至全球其他市場。人民幣維持弱勢策略助長出口，但也引發國際關切，國際貨幣基金（IMF）已多次警示人民幣不能長期偏弱，「（大陸）不能這樣繼續下去，因為一定是各國對他意見太強。」

劉憶如稱，「大陸今年政策有各種原因會讓人民幣升值」。從近期市場數據觀察，自俄烏衝突爆發以來，黃金貶值約15%、油價上升46%、美元指數上升2%，而人民幣貶值僅0.41%，為主要貨幣中貶值幅度最小。

她再指，3月2日中國人民銀行將遠期外匯出售保證金從20%降至0%，意在穩定人民幣；隔日將人民幣對美元中間價調整至6.9088，顯示既不希望人民幣過強，也不希望過弱。出口商賺取的外匯資金已開始回流，尤其自去年第四季起。她稱，若回流力道增強，預期對民間消費與投資有助益。

談及人民幣國際化，劉憶如指，一個貨幣要成為國際貨幣，需要自由進出，並可作為各國央行外匯儲備。人民幣自2016年納入IMF特別提款權（SDR），雖比重不高，但顯示大陸朝國際化方向持續推進。她補充，近期伊朗石油交易開始以人民幣計價，也顯示人民幣國際化策略正在落實。