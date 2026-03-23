大陸中石化：原油採購改道亞丁灣 5月前供應無虞

針對伊朗封鎖荷莫茲海峽衝擊全球原油供應，中國國營石油三巨頭之一、中石化副董事長趙東今天表示，公司已向沙烏地阿拉伯緊急採購改經亞丁灣港口出口的原油，避開荷莫茲海峽。目前確定4、5月份原油供應沒有任何問題。

新浪財經報導，趙東是在中國石油化工集團有限公司（中石化）今天舉行的2025年年度業績會上回答相關提問時，作上述表示。

中石化、中國石油天然氣集團有限公司（中石油）、中國海洋石油集團有限公司（中海油）是中國三大龍頭級國營石油公司，有「三桶油」之稱。

根據報導，趙東表示，自荷莫茲海峽斷航後，部分從波斯灣出口的原油無法向外運輸，對中石化的原油供應造成一定影響。

趙東指出，中石化已為此向沙烏地阿拉伯緊急採購調整輸油管道的原油，改由亞丁灣港口出口，以避開荷莫茲海峽。另一方面，中石化也積極拓展非中東地區的原油來源。目前確定，公司4、5月份原油保障供應沒有任何問題。