快訊

波克夏砸下578億元 入股台灣這家保險業者母公司

聽新聞
0:00 / 0:00

陸整治平台「內捲」 12平台被約談 攜程、淘寶等遭點名

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
北京市市場監管局會同市商務局、市文化和旅遊局，依法約談並行政指導12家平台企業，通報「內卷式」競爭整治首批問題，並要求限期整改。（圖／取自微博）
北京市市場監管局會同市商務局、市文化和旅遊局，依法約談並行政指導12家平台企業，通報「內卷式」競爭整治首批問題，並要求限期整改。（圖／取自微博）

據央視新聞23日報導，北京市市場監管局會同市商務局、市文化和旅遊局，依法約談並行政指導攜程、去哪兒網、高德、京東、淘寶閃購、美團、飛豬旅行、同程旅行、途家民宿、小豬民宿、抖音、快手等12家平台企業，集中通報平台「內捲式」競爭整治以來發現的首批問題，並要求限期整改。

官方指出，此次通報問題主要集中於4大面向，包括侵害商家自主經營權、設置不合理規則、虛假宣傳行為，以及部分平台合規經營管理體系存在短版。

在「侵害商家自主經營權」方面，部分平台被指未經商家同意，透過修改後台設定，擅自替商家報名促銷活動，甚至以技術手段監控價格，要求商品維持「全網最低價」，實質剝奪商家定價權。監管部門認為，此類作法不僅造成商家經營壓力，也可能影響商品與服務品質。

報導指出，淘寶閃購曾被發現擅自為商家上架促銷活動並修改價格，且整改流於形式；攜程則被多家飯店反映，透過技術手段即時抓取各通路房價，要求提供平台最低價，若不配合，可能遭限制流量、電話施壓或自動跟價等方式干預經營。目前監管單位已要求攜程下架「調價助手」功能。

在「設置不合理規則」方面，部分平台利用市場優勢地位，透過罰款、限流等方式增加商家負擔。其中，攜程的「切客」認定機制遭點名。依該規則，只要消費者曾在平台下單，即使後續改由其他管道入住或續住，仍被視為平台成交，要求飯店支付全額佣金。監管部門認定該機制過於寬泛，已要求調整，未來線上預訂、線下續住等情況不得再認定為「切客」。

在「虛假宣傳行為」方面，有第三方火車票銷售平台推出「搶票加速包」、「雙通道」等付費服務，並以「提高成功率」、「優先購票」等說法吸引消費者，但實際上相關功能與官方12306平台提供的候補購票服務並無本質差異，被認定具有誤導性。另方面，攜程在部分合作飯店名稱旁標註「大拇指」標識，被指與實際服務品質無直接關聯，亦可能影響消費者判斷，目前已被要求取消。

在「合規經營管理體系存在短版」方面，監管部門指出，部分平台內部管理機制仍有明顯不足。例如去哪兒網被指合規制度流於形式，缺乏完整管理架構與風險審查機制；京東則被認為組織架構未隨業務調整更新，關鍵職責劃分不清，整體運作有效性仍待提升。主管機關表示，將透過合規評估等方式，持續督導企業完善相關制度。

約談會上，市場監管部門已向各平台送達《行政告誡書》，要求切實履行主體責任，保障平台內商家與消費者合法權益，並明確禁止以任何形式強制商家以低於成本價格銷售商品，擾亂市場秩序。對於涉嫌違法行為，將進一步調查並依法處理，涉及其他地區的企業亦將移交屬地監管部門。

各平台則回應，將依要求全面檢視並整改相關問題，並加強內部管理，防範「內捲式」競爭帶來的風險。

官方表示，下一步將持續推動平台經濟整治，定期公開違規案例，並針對整改不力或反覆違規的企業採取進一步措施。同時，也將建立多方協商機制，在平台規則制定與促銷活動設計上納入各方意見，逐步形成長效監管機制，促進平台經濟朝規範、健康方向發展。

平台

延伸閱讀

禁止內捲 北京市監局約談12平台要求整改

虛擬資產專法拚納管境外平台 彭金隆：兩方式可行

AI對金融業人員影響首次調查報告出爐 全金聯23日發表

AI生成短影音氾濫 網信辦要求平台落實標記、不然要罰

相關新聞

魏哲家稱大陸機器人「跳來跳去沒用」 微博引發論戰

21日，台積電董事長魏哲家出席亞洲大學25周年校慶演講，談及當前火熱的機器人產業時直言，「中國機器人跳來跳去，沒用，好看頭而已」等論點，傳到中國大陸後在微博引發大陸網友不滿與熱議，討論聲浪迅速升溫。

陸LED晶片龍頭福建三安董事長林秀成被查 股票跌停

大陸LED晶片龍頭三安光電22日公告，三安集團近日收到大陸國家監察委員會簽發的關於公司實際控制人林秀成被調查的通知。受此影響，23日股市一開盤，三安光電就跌停。

金價連跌創3月新低 上海黃金交易所提醒理性投資

黃金避險功能消失了？國際金價近日持續重挫，23日，倫敦黃金現貨價格一度達跌近4%至每盎司4,319.66美元，創今年1月初以來新低。上海第一財經報導，受國際金價下跌影響，大陸品牌金店價格也連續多日下滑，多家金價足金價格已跌破每公克人民幣1,400元。

大陸油價明日零時將再大漲 加油站大排長龍

大陸成品油價格將於23日24時將再度調漲，預計將創本年度最大單次漲幅。受消息影響，各地油站昨天傍晚時分已經湧現排隊等著加油的車龍。

陸發布OpenClaw安全使用指南 辦公電腦不宜安裝

開源人工智慧代理（AI Agent）、俗稱「龍蝦」的OpenClaw最近成為熱潮，但因被賦予了極高的系統權限，安全風險引起關注。大陸國家互聯網應急中心、中國網路空間安全協會周日（22日）聯合發布OpenClaw安全使用實踐指南，面向普通用戶、企業用戶、雲服務商以及技術開發者等，提出詳細安全防護建議。

全球CEO雲集北京中國發展高層論壇 獨漏日本企業代表

由大陸官方舉辦的「中國發展高層論壇」2026年年會22日至23日在北京召開，共有蘋果、福斯、三星、賓士、滙豐、殼牌等80多家跨國企業高層出席。香港英文《南華早報》日前報導稱，內部資料顯示，日本企業高層預計不會出席。日本共同社則指出，去年參加該論壇的日方相關人士表示，「今年，日本企業似乎未獲邀請」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。