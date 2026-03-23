陸整治平台「內捲」 12平台被約談 攜程、淘寶等遭點名

據央視新聞23日報導，北京市市場監管局會同市商務局、市文化和旅遊局，依法約談並行政指導攜程、去哪兒網、高德、京東、淘寶閃購、美團、飛豬旅行、同程旅行、途家民宿、小豬民宿、抖音、快手等12家平台企業，集中通報平台「內捲式」競爭整治以來發現的首批問題，並要求限期整改。

官方指出，此次通報問題主要集中於4大面向，包括侵害商家自主經營權、設置不合理規則、虛假宣傳行為，以及部分平台合規經營管理體系存在短版。

在「侵害商家自主經營權」方面，部分平台被指未經商家同意，透過修改後台設定，擅自替商家報名促銷活動，甚至以技術手段監控價格，要求商品維持「全網最低價」，實質剝奪商家定價權。監管部門認為，此類作法不僅造成商家經營壓力，也可能影響商品與服務品質。

報導指出，淘寶閃購曾被發現擅自為商家上架促銷活動並修改價格，且整改流於形式；攜程則被多家飯店反映，透過技術手段即時抓取各通路房價，要求提供平台最低價，若不配合，可能遭限制流量、電話施壓或自動跟價等方式干預經營。目前監管單位已要求攜程下架「調價助手」功能。

在「設置不合理規則」方面，部分平台利用市場優勢地位，透過罰款、限流等方式增加商家負擔。其中，攜程的「切客」認定機制遭點名。依該規則，只要消費者曾在平台下單，即使後續改由其他管道入住或續住，仍被視為平台成交，要求飯店支付全額佣金。監管部門認定該機制過於寬泛，已要求調整，未來線上預訂、線下續住等情況不得再認定為「切客」。

在「虛假宣傳行為」方面，有第三方火車票銷售平台推出「搶票加速包」、「雙通道」等付費服務，並以「提高成功率」、「優先購票」等說法吸引消費者，但實際上相關功能與官方12306平台提供的候補購票服務並無本質差異，被認定具有誤導性。另方面，攜程在部分合作飯店名稱旁標註「大拇指」標識，被指與實際服務品質無直接關聯，亦可能影響消費者判斷，目前已被要求取消。

在「合規經營管理體系存在短版」方面，監管部門指出，部分平台內部管理機制仍有明顯不足。例如去哪兒網被指合規制度流於形式，缺乏完整管理架構與風險審查機制；京東則被認為組織架構未隨業務調整更新，關鍵職責劃分不清，整體運作有效性仍待提升。主管機關表示，將透過合規評估等方式，持續督導企業完善相關制度。

約談會上，市場監管部門已向各平台送達《行政告誡書》，要求切實履行主體責任，保障平台內商家與消費者合法權益，並明確禁止以任何形式強制商家以低於成本價格銷售商品，擾亂市場秩序。對於涉嫌違法行為，將進一步調查並依法處理，涉及其他地區的企業亦將移交屬地監管部門。

各平台則回應，將依要求全面檢視並整改相關問題，並加強內部管理，防範「內捲式」競爭帶來的風險。

官方表示，下一步將持續推動平台經濟整治，定期公開違規案例，並針對整改不力或反覆違規的企業採取進一步措施。同時，也將建立多方協商機制，在平台規則制定與促銷活動設計上納入各方意見，逐步形成長效監管機制，促進平台經濟朝規範、健康方向發展。