禁止內捲 北京市監局約談12平台要求整改

央視新聞報導，北京市市場監管局聯合市商務局、市文化和旅遊局，依法約談和行政指導攜程、京東、去哪兒網、阿里巴巴旗下高德、淘寶閃購、飛豬旅行、美團、同程旅行、途家民宿、小豬民宿、抖音、快手等12間平台企業，集中通報開展平台「內捲式」競爭綜合整治以來發現的第一批問題，並提出整改要求。

此次通報的問題主要聚焦4個方面，包括侵害商家自主經營權；設置不合理規則；虛假宣傳行為；部分平台合規經營管理體系存在短板。

約談會上，市場監管部門向相關平台送達《行政告誡書》，要求嚴格落實主體責任，限期整改相關問題；保護平台內經營者和消費者合法權益，禁止強制或變相強制平台內經營者按照其定價規則，以低於成本的價格銷售商品，擾亂市場競爭秩序。對涉嫌違法問題，有關部門將深入調查、依法查處，涉及京外平台企業的，依法移送屬地市場監管部門調查。

各平台表示，高度重視約談指出的各項問題，將認真反思、立行立改，並舉一反三，深入查找、及時整改「內捲式」競爭風險隱患，促進平台和平台內經營者、勞動者共贏發展。

今年3月大陸全國兩會政府工作報告時提出，加強反壟斷、反不正當競爭，強化公平競爭審查剛性約束，綜合運用產能調控、標準引領、價格執法、品質監管等手段，深入整治「內捲式」競爭，營造良好市場生態。