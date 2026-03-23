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國際市場原油價格大漲 陸對成品油價格採取臨時調控措施
大陸國家發展改革委23日發布消息，3月9日大陸國內成品油價格調整以來，受美以伊衝突加劇影響，國際市場原油價格大幅上漲。為減緩國際油價異常上漲帶來的衝擊，減輕下游用戶負擔，保障經濟平穩運作和社會民生，在維持現行價格機制架構的基礎上，對大陸國內成品油價格採取臨時調控措施。
依現行價格機制計算，自3月23日24時起，大陸國內汽油、柴油價格（標準品）每噸分別應調高2,205元、2,120元，調控後實際調1,160元、1,115元。
據新華社報導，近年來，成品油價格一直以現行機制調整，本次是2013年現行機制實施以來的首次調控。相關專家分析，大陸官方此舉是應對國際油價大幅上漲採取的及時有力舉措，對保障國內經濟平穩運行具有重要作用。
大陸國家發展改革委相關負責官員表示，將指導成品油生產銷售企業全力做好成品油生產組織調運，保障市場供應，並配合相關部門加大市場監督檢查力度，嚴厲查處不執行國家價格政策等違法違規行為，切實維護市場秩序，保護消費者利益。
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