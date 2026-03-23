快訊

紐約拉瓜迪亞機場客機撞消防車重大事故！機上共76人 傳正副機師身亡

獨／曾捲陳水扁3億美金爭議 藍白合金主余金寶涉詐外商10億遭搜索約談

德黑蘭突大停電傳爆炸！伊朗革命衛隊報復清單驚見這國核電廠

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗國家石油公司、中間商試探下 傳陸國有煉油企業尋求購買伊朗原油

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中石化董事長侯啟軍表示，「將探索與國際油氣公司建立策略夥伴關係」。圖為中國石化最大規模LNG運輸船「綠能瀛」號。（天津經開區官網）
中石化董事長侯啟軍表示，「將探索與國際油氣公司建立策略夥伴關係」。圖為中國石化最大規模LNG運輸船「綠能瀛」號。（天津經開區官網）

彭博社引述知情人士透露，在華盛頓為遏制中東戰爭引發的油價上漲、允許出售部分已裝載在油輪上的原油後，大陸國有煉油企業已開始探討採購伊朗原油。

報導引述知情人士稱，伊朗國家石油公司的代表以及充當中間商的交易商，正低調接觸包括中國大陸在內的亞洲煉廠，試探潛在買家。

不過，中間商目前也在仔細研究條款細節，以明確允許範圍並避免未來受到處罰。在關鍵細節尚未明確前，這些海運原油的買家結構不太可能發生變化。

美國財政部此前批准為期30天的通用許可，授權在3月20日前已裝載上船的伊朗原油及石油產品進行銷售交付。該政策旨在抑制由於中東緊張局勢引起的油價上漲，許可有效期至4月19日，允許釋放大量海上滯留的原油。

另據財聯社報導，大陸中國石化董事長侯啟軍在23日舉行的2025年度業績說明會上表示，中東LNG資源的短期供應中斷對公司影響較為有限。2026年，預計大陸國內化工產品需求仍維持成長，同時新增產能持續釋放，化工市場結構性過剩壓力依然存在，加上中東地緣衝突導致油價和石腦油等價格大幅上漲，化工產業毛利將承受較大壓力。

油價 伊朗 原油 大陸 中東

延伸閱讀

中東戰事持續延燒 大陸汽油每公升將漲破41元

中東戰火拖累全球／油價運費雙漲 亞洲經濟堪憂

地緣政治世紀變局／石油戰再起 牽動全球秩序

中東戰爭第21天》川普考慮逐步結束對伊行動 最新發展一次看

相關新聞

魏哲家稱大陸機器人「跳來跳去沒用」 微博引發論戰

21日，台積電董事長魏哲家出席亞洲大學25周年校慶演講，談及當前火熱的機器人產業時直言，「中國機器人跳來跳去，沒用，好看頭而已」等論點，傳到中國大陸後在微博引發大陸網友不滿與熱議，討論聲浪迅速升溫。

陸LED晶片龍頭福建三安董事長林秀成被查 股票跌停

大陸LED晶片龍頭三安光電22日公告，三安集團近日收到大陸國家監察委員會簽發的關於公司實際控制人林秀成被調查的通知。受此影響，23日股市一開盤，三安光電就跌停。

金價連跌創3月新低 上海黃金交易所提醒理性投資

黃金避險功能消失了？國際金價近日持續重挫，23日，倫敦黃金現貨價格一度達跌近4%至每盎司4,319.66美元，創今年1月初以來新低。上海第一財經報導，受國際金價下跌影響，大陸品牌金店價格也連續多日下滑，多家金價足金價格已跌破每公克人民幣1,400元。

大陸油價明日零時將再大漲 加油站大排長龍

大陸成品油價格將於23日24時將再度調漲，預計將創本年度最大單次漲幅。受消息影響，各地油站昨天傍晚時分已經湧現排隊等著加油的車龍。

陸發布OpenClaw安全使用指南 辦公電腦不宜安裝

開源人工智慧代理（AI Agent）、俗稱「龍蝦」的OpenClaw最近成為熱潮，但因被賦予了極高的系統權限，安全風險引起關注。大陸國家互聯網應急中心、中國網路空間安全協會周日（22日）聯合發布OpenClaw安全使用實踐指南，面向普通用戶、企業用戶、雲服務商以及技術開發者等，提出詳細安全防護建議。

全球CEO雲集北京中國發展高層論壇 獨漏日本企業代表

由大陸官方舉辦的「中國發展高層論壇」2026年年會22日至23日在北京召開，共有蘋果、福斯、三星、賓士、滙豐、殼牌等80多家跨國企業高層出席。香港英文《南華早報》日前報導稱，內部資料顯示，日本企業高層預計不會出席。日本共同社則指出，去年參加該論壇的日方相關人士表示，「今年，日本企業似乎未獲邀請」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。