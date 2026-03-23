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博鰲論壇明登場 今年由中共人大委員長趙樂際出席

聯合報／ 記者黃雅慧／海南博鰲即時報導
2026博鰲亞洲論壇將於24日起在博鰲舉行，今年適逢論壇25周年，同時也是海南自貿港封關後的首屆論壇。海口機場已布滿廣告預告海南進入論壇時刻。記者黃雅慧／攝影
2026博鰲亞洲論壇將於24日起在博鰲舉行，今年適逢論壇25周年，同時也是海南自貿港封關後的首屆論壇。海口機場已布滿廣告預告海南進入論壇時刻。記者黃雅慧／攝影

2026博鰲亞洲論壇將於24日起在博鰲舉行，今年適逢論壇25周年，同時也是海南自貿港封關後的首屆論壇。大陸外交部23日宣布今年出席由大陸全國人大常委會委員長趙樂際應邀出席年會全體大會並發表主旨演講。

據論壇此前發布訊息，今年大會將有韓國總理金民錫、新加坡總理黃循財、亞塞拜然國民會議主席加法羅娃、斯里蘭卡議長維克拉馬拉特納和哈薩克第一副總理斯克利亞爾等多國政要出席。

另據大灣區之聲報導，香港特區行政長官李家超24日赴海南，出席博鰲亞洲論壇2026年年會。李家超將出席年會的開幕大會，並會在「全球自由貿易港發展論壇」上致辭。

此外，根據會議目前公布發表名單，大陸企業包括百度雲事業總裁沈抖、京東集團副總裁沈建光、隆基綠能董事長鍾寶申，還有vivo、商湯與相關AI、機器人相關部門領導與會。

出席博鰲論壇開幕式的最高領導人級別在不同年分有所變化，經初步梳理近十年狀況：大陸國家主席習近平出席三次（2018年，2021與2022視頻出席）、大陸國務院總理出席兩次（2019年由前總理李克強出席，2023現任總理李強出席）、全國人大常委會委員長趙樂際1次（2024）以及大陸國務院副總理3次（2017由前副總理張高麗出席，2022由韓正現場出席，2025由丁薛祥出席）。

博鰲亞洲論壇2026年年會將於3月24日至27日在海南博鰲舉行。今屆年會主題為「塑造共同未來：新形勢、新機遇、新合作」。設置4大核心議題，計劃舉辦近50場分論壇、圓桌會、對話會等系列活動。

李克強 黃循財 金民錫 博鰲論壇 趙樂際

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