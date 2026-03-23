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中東局勢影響 中國：給了啟示將提高新能源供給比重

中央社／ 北京23日電

中東局勢持續升溫，中共中央財辦分管日常工作的副主任韓文秀22日在北京的一場論壇上表示，當前國際局勢給中國一個啟示，將持續提高新能源供給比重。

中東局勢惡化，導致石油與天然氣運輸大幅受阻，凸顯傳統能源供應鏈的脆弱性。而中國石油對外依存度長期維持在70%以上，而伊朗目前有約90%的原油出口仰賴中國，外界關注伊朗局勢是否會影響中國能源問題。

據中國官媒央視新聞，韓文秀22日在北京舉行的中國發展高層論壇2026年年會中表示，當前國際局勢給中國一個啟示，就是油、氣等化石能源往往需要進口和國際運輸，而風和光等新能源則是本地資源，不用進口和運輸。

韓文秀強調，中國將加快建設新型能源體系，持續提高新能源供給的比重，加強對化石能源的安全可靠有序替代，推動煤炭和石油消費達峰。

韓文秀說，中國還要大力發展綠色低碳技術和產業，深入推進重點行業節能降碳改造，建設一批零碳工廠和零碳園區。「保護生態環境、應對氣候變化是人類社會面臨的長期挑戰和共同挑戰，無論國際上是否有人退群或搖擺，我們都將積極參與全球環境和氣候治理」。

韓文秀表示，「十五五」時期要實現非化石能源消費比重達到25%、單位GDP二氧化碳排放累計降低17%的目標，從而為應對全球氣候變化做出積極的貢獻。

據新加坡聯合早報報導，清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵在中國發展高層論壇場外接受媒體採訪時表示，中國經濟正經歷一場重大轉型，不僅體現在提振消費，更重要的是能源問題。

李稻葵表示，「中國72%的原油來自海外，其中40%來自中東。這是一場噩夢」。中東危機讓中國更加認識到能源安全重要性，並有信心這場危機最終能幫助中國進一步實現綠色能源轉型。

另據港媒星島日報報導，中電首席執行官蔣東強22日出席中國發展高層論壇及發表演說時也指出，當前全球能源安全挑戰日益加劇，加快能源多元化布局、加強綠色國際合作尤為緊迫。

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