金價連跌創3月新低 上海黃金交易所提醒理性投資

黃金避險功能消失了？國際金價近日持續重挫，23日，倫敦黃金現貨價格一度達跌近4%至每盎司4,319.66美元，創今年1月初以來新低。上海第一財經報導，受國際金價下跌影響，大陸品牌金店價格也連續多日下滑，多家金價足金價格已跌破每公克人民幣1,400元。

第一財經指出，金價這波急跌讓不少投資人「措手不及」。一位先前搶購黃金首飾的消費者表示，當時覺得買到就是賺，因為他買入的吊飾次日專櫃的價格就上漲了20%，但現在看來也不全然是這樣。

「如果你只是把它當成一個消費品，覺得買個工藝精美的項鍊，還有帶有黃金保值的屬性，心態就還好。如果你是純投資，就不建議買這類高溢價產品。」

針對黃金價格近期劇烈震盪，正觀新聞報導，上海黃金交易所已發布「關於做好近期市場風險控制工作的通知」，強調近期影響市場不穩定的因素較多，貴金屬價格波動顯著加劇。請各會員單位密切注意市場行情變化，做細做好風險應變計畫，維護市場順利運作。同時，提示投資人做好風險防範工作，合理控制倉位，理性投資。

中東地緣緊張未消，黃金價格卻連跌。這是為何？專家表示，核心仍在於黃金與美元的「蹺蹺板」效應：美國經濟數據超預期以及聯準會降息預期降溫，推動美元指數強勢反彈，加上中東地緣衝突推高油價，而石油貿易以美元結算，高油價進一步推升全球美元剛性需求。