中國掀起OpenClaw「養龍蝦」 體驗熱潮與冷靜觀望並行

中國掀起「養龍蝦」（OpenClaw），熱度逼近全民運動。在北京、深圳等大城市舉辦多場實體講座、裝龍蝦活動，許多人僅僅是想體驗AI浪潮，與此同時官方出手提醒安全風險，也因此有許多觀望安裝者。

人工智慧軟體Open Claw席捲全球，今年也在中國爆紅，科技大廠如騰訊、百度、京東紛紛入局，接連在多地舉行免費安裝活動。OpenClaw是一款免費開源AI代理軟體，其標誌為紅色的龍蝦，因此被稱之為「龍蝦」。

電腦裝載OpenClaw後，除了對話以外，它可以為用戶執行工作，諸如發郵件、管理日程、訂機票，被賦予自主執行任務的能力，如同用戶的「個人助理」。

3月初，深圳的騰訊大樓外排起長長人龍，工程師手把手幫民眾裝龍蝦；而北京的百度將OpenClaw搞成龍蝦市集，空氣中彷彿都有了「代碼味」。

幾乎每一天在各大中國城市裡舉辦了大大小小的龍蝦講座、裝龍蝦活動。上週末北京一處大廈裡也舉辦了活動，吸引近百人在侷促的空間裡聆聽龍蝦應用。

剛大學畢業的天津人劉小姐聽完講座後向記者表示，現在裝龍蝦風頭正盛，看上去已是一個社會化現象。她認為，該應用確實會給未來工作帶來便利，通過了解這一軟體希望能更掌握技術，「是不是裝了就能夠比其他人更進步？」

劉小姐說，她剛才進入社會工作，聽講座是想看看裝了龍蝦能不能提高工作效率、提升競爭力。不過，劉小姐是從事醫藥行業，她認為裝龍蝦對她而言風險較高，因為工作會涉及原創性、私密性文件，因此聽完講座後沒有安裝龍蝦。

她認識裝龍蝦的人是公司的管理階層，目的可能是更好地為公司開源節流，提升審批流程。

一名協助民眾裝龍蝦的工程師說，養龍蝦的目的還是因人而異，不過現在裝龍蝦的人更多是體驗性質的。

根據新華社報導，為幫助用戶安全使用OpenClaw，中國國家互聯網應急中心、中國網絡空間安全協會22日聯合發布OpenClaw安全使用實踐指南，針對普通用戶、企業用戶、雲服務商以及技術開發者等，提出安全防護建議。

此前，中國工業和信息化部直屬事業單位「國家工業信息安全發展研究中心」發布關於工業領域OpenClaw應用的風險預警通報，指OpenClaw存在信任邊界模糊等情況，或面臨系統越權失控、敏感訊息洩露、外部攻擊面增加等潛在風險隱患。

在裝龍蝦掀起熱潮的同時，也出現了卸載龍蝦的「棄養潮」。中國網路上甚至還出現了上門卸載龍蝦的服務，這批人因承擔不住養龍蝦的成本等因素，決定卸載，卸載價格約落在人民幣299左右（約新台幣1300元）。