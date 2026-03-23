中東戰事持續延燒 大陸汽油每公升將漲破41元

美以伊衝突持續升溫，不斷推高國際油價。中國大陸預計23日24時將再度調升國內成品油零售價格，預計調整後大陸國內汽油價格將全面升破人民幣9元（約合新台幣41.4元）大關。

據上觀新聞報導，大陸卓創資訊成品油分析師孟鵬表示，近期，中東地緣局勢持續緊張，市場對原油市場供應減少的擔憂持續加劇，推動國際原油價格在高位區間保持偏強運行態勢。

據卓創資訊測算，大陸92號汽油、95號汽油、0號柴油此次每公升將分別上調人民幣1.73元、1.83元、1.87元，為今年第五次上調，且上調幅度為今年最大。調價後，大陸92號汽油價格將全面漲至人民幣9元以上。

因預期油價即將大漲，大陸不少車主22日就提前去加油。新浪財經報導，杭州何姓車主就是其中一個，結果當他把車開到加油站後才發現，現場已排起長龍。

財聯社指出，隨著美伊戰爭僵持不下，高盛不到兩周就二度上調油價預測，原因是荷莫茲海峽持續中斷及全球供應結構性風險不斷增加。

高盛預期，荷莫茲海峽的原油運輸量未來六周內將維持在正常水準的5%。高盛石油市場研究主管Daan Struyven認為，布倫特原油3月至4月的平均價格將達到每桶110美元。展望未來，高盛預計2027年布倫特原油均價仍將達到每桶80美元。

中國油價將漲破人民幣9元，但時代周報稱，中國鄰國越南則是面臨「油荒」困擾。報導稱，越南87%的原油進口自中東地區，但越南並未建立完善的石油戰略儲備體系，目前其國內的石油儲備僅能支撐20至30天的能源需求。

越南已請求日本和韓國幫助增加其石油供應渠道，但越南河內的加油站最近每天還是大排長龍。河内的阮秋玄告訴時代周報，她每天都騎摩托車上下班，但最近在加油站排了近30分鐘，卻只能加到5萬越南盾（約合新台幣61元）的汽油，只有油箱的三分之一，勉強能維持兩天的通勤需求。

報導稱，由於汽油供應吃緊，越南許多加油站都已經掛出限購告示：摩托車每次限加3萬至5萬越南盾，汽車根據車型每次限加30萬至50萬越南盾，但這樣的油量還不到油箱的一半。

由於缺油，時代周報指出，越南政府早前提出今年GDP增長8%以上的預期目標能否實現恐怕已成問題。