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大陸沒邀日本企業高管中國發展高層論壇

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
「中國發展高層論壇」22日在北京揭幕，有消息指，今年日本企業似乎未獲邀請。（中新社）
「中國發展高層論壇」22日在北京揭幕，有消息指，今年日本企業似乎未獲邀請。（中新社）

為期兩天「中國發展高層論壇」22日在北京揭幕，有消息指日本企業的高管預計不會出席有關論壇，稱今年日本企業似乎未獲邀請。

據香港《南華早報》21日引述一份內部參會名單稱，近80名外企高管受邀與會，美企高管人數最多。受中日關係持續緊張影響，日本企業的高管預計不會出席「中國發展高層論壇」。

報導又指出，有部分中東人士因受伊朗局勢緊張影響而取消赴京行程。

另據日本共同社引述去年與會的日方相關人士稱，日本企業高管今年似乎未受邀參加。

韓聯社星期天引述韓國財界和業界稱，三星電子會長李在鎔正在北京訪問，出席當天開幕的中國發展高層論壇，並將與中國主要企業負責人會面。

李在鎔去年時隔兩年出席上述論壇，今年再度與會。李在鎔預計將在論壇結束後在華停留，與主要合作伙伴企業負責人會面。去年，李在鎔在論壇結束後訪問小米電動汽車工廠，與小米董事長雷軍會面，當時高通首席執行官克里斯蒂亞諾·阿蒙也列席。

另據香港《明報》報導，對比中國發展高層論壇官方微信公號往年發佈的「主要中方代表名單」發現，今年港台商界代表首次按照姓氏筆畫與中國大陸民營企業家合列一組。過去兩年是羅列大陸企業代表後隔一行，再將港台企業代表集中列為一組，2023年則是在企業界後單獨劃分，並寫明港澳企業界。

中國發展高層論壇星期天（3月22日）在北京釣魚台國賓館開幕，大陸總理李強出席並作主旨演講。在長達近40分鐘的發言中，他表示，中國從來不追求貿易順差，承諾將進口更多國外優質商品，並呼籲各方一道推動貿易優化平衡發展。

中日關係

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