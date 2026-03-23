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蔡崇信：中國電力投資世界第一 成AI發展堅實基礎

聯合報／ 大陸中心／即時報導
阿里巴巴集團主席蔡崇信指出，中國為AI產業提供充足的電力供應和成本優勢，成為AI發展的堅實基礎。（圖／取自北京日報）
阿里巴巴集團主席蔡崇信指出，中國為AI產業提供充足的電力供應和成本優勢，成為AI發展的堅實基礎。（圖／取自北京日報）

供電能力已成為決定各國AI產業競爭勝負的關鍵因素之一。據新浪財經報導，阿里巴巴集團主席蔡崇信在22日在「中國發展高層論壇」上表示，過去十多年，中國在電力傳輸領域持續加大投資，每年平均投資額高達900億美元，保持世界第一。他指出，中國為AI產業提供了充足的電力供應和成本優勢，成為AI發展的堅實基礎。

蔡崇信指出，從新能源電動汽車、高端製造到機器人和人工智慧（AI）的突破，中國正處於與世界共享科技發展和成果的最佳時刻。

尤其在AI方面，蔡崇信認為，中國在面臨各種挑戰和困難中實現了突破。在他看來，中國AI能夠持續發展有幾方面因素：

一、中國大陸在電力基礎設施上的戰略布局。過去十多年來，中國在電力傳輸領域持續加大投資，每年平均投資額高達900億美元，保持世界第一。截至2025年底，全國累計發電裝機容量38.9億千瓦，新增淨容量中太陽能等清潔能源占比極高。這種大規模投入為AI產業提供了充足的電力供應和成本優勢，成為AI發展的堅實基礎。

二、中國AI突破取決於共贏互利的開源信念。中國AI通過開源模型打破壁壘，讓AI不再是少數巨頭的特權。2025年中國開源模型的全球下載量領先世界，讓全球各地開發者都能免費獲取微調並部署這些強大的模型，大大降低了全球使用AI的門檻，讓智能技術真正成為全人類的公共產品。

三、製造業＋AI是必答題，不是選擇題。中國擁有全球最大的製造業體系和完整的產業鏈，製造業增加值占全球比重接近30%。中國正在利用龐大的生產網絡快速實現數位化、智慧化轉型，產生的海量工業數據成為訓練工業AI的核心資源，中國正率先打造具有競爭力的工業AI，提升製造品質、效率與能力，並計劃輸出智慧製造能力，為全球工業創造新興價值。

談到AI在中國的廣大應用潛力，蔡崇信表示，中國很早就意識到，AI發展的終極目標不僅是開發前沿模型，更重要的是讓AI應用普及，造福社會。阿里巴巴判斷AI普及將帶來巨大市場機會，因此阿里巴巴將持續創新，積極推動個人消費、企業醫療和金融等領域的AI應用落地，進軍由智慧體AI驅動的時代。

電動汽車 蔡崇信

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