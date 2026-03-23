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從冷門到搶手…AI推升電力需求 陸「變壓器」訂單爆滿

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
AI帶動電力需求激增，大陸變壓器企業滿負荷生產，部分訂單排至2027年。（圖／截自央視新聞）
AI帶動電力需求激增，大陸變壓器企業滿負荷生產，部分訂單排至2027年。（圖／截自央視新聞）

央視新聞22日報導，隨著人工智能（AI）快速發展帶動電力需求激增，大陸多地變壓器生產企業近期持續滿負荷運轉，海外訂單明顯增加，部分企業的生產任務甚至已排至2027年。原本相對低調的電力設備，如今成為全球市場供不應求的「搶手貨」。

據報導，此波訂單潮的核心動力來自AI產業對電力的龐大需求。資料顯示，一座超大規模AI資料中心的用電負荷可超過1吉瓦，相當於一座中型城市的夏季用電高峰。隨著AI大模型從以往的「訓練」階段，逐步轉向更依賴長期運算的「推理」階段，用電模式也由一次性消耗轉為持續性需求，進一步推升電力系統負荷。

華北電力大學電氣與電子工程學院教授丁肇豪表示，過去模型訓練完成後，用電需求相對有限，但如今各行各業廣泛應用大模型，「推理」階段的能耗日益增加，使AI資料中心對電力的需求持續攀升。

報導指出，在全球需求擴大的背景下，大陸已成為變壓器主要供應來源。資料顯示，大陸目前約有3,000家變壓器相關企業，2025年出口總值達646億元（人民幣，下同），年增近36%。大陸電力企業聯合會指出，大陸已建成全球最完整的變壓器產業體系，產能約占全球60%，在原材料供應、製造成本與交付周期等方面具備明顯優勢。

丁肇豪進一步指出，近期大陸大模型調用量已反超美國，與算力服務定價及技術商業模式創新有關。在部分應用場景中，大陸模型具備較高性價比，帶動使用規模快速擴張，並進一步推升電力需求。

政策方面，今年大陸兩會政府工作報告首次提出「打造智能經濟新形態」，並將「實施超大規模智算集群、算電協同等新基建工程」納入頂層設計。這意味著，算電協同從技術概念升級為國家戰略，AI與電力的結合正加速推進。

大陸電力企業聯合會統計與數智部主任助理吳立強表示，算電協同透過「源網荷儲」一體化，可直接利用西部綠電，降低用電成本。相較於美國，大陸擁有更完善的特高壓輸電網絡與綠電資源，相關模式有助於將能源優勢轉化為AI產業競爭力，成為未來發展關鍵。

另，企業端亦明顯感受到訂單成長。江西南昌一變壓器企業表示，2026年在手訂單已接近7億元，其中出口占比超過90%，海外需求呈現爆發式增長，公司正推進高電壓等級產品研發，以搶占高端市場。

在江西贛州，一家技術企業的變壓器與高低壓設備產品已出口至非洲、美洲等地。為因應訂單增加，公司正加速擴產，去年12月單月即取得逾9,000萬元海外訂單，今年第一季再新增多筆來自北美與非洲的訂單。

河南平頂山一電氣企業亦表示，今年以來平均每天有30多台變壓器出口至俄羅斯、越南、墨西哥等市場。2026年1月訂單量較去年同期成長60%，目前產線已排至年中，產品覆蓋全球90多個國家和地區。

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