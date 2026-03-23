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中東緊張情勢加劇 上證綜指盤中跌破3900點

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
3月23日，A股三大股指集體低開，開盤後三大股指集體震盪下行。（搜狐網財經）
3月23日，A股三大股指集體低開，開盤後三大股指集體震盪下行。（搜狐網財經）

受中東緊張情勢持續影響，23日，陸股三大股指集體低開，隨後集體震盪走低，上證綜指盤中更跌破3,900點。

截至上午11時，上證綜指、深證成指、創業板指跌幅分別為1.87%、2.29%、2.03%。其中，有色金屬、CPO、玻纖等類股跌幅較大。

投資人擔心，若中東戰事持續惡化，上證綜指恐將面臨3,800點保衛戰。

美東時間周六，美國總統川普向伊朗發出最後通牒，要求其重新開放荷莫茲海峽，伊朗則威脅將進一步報復。

據路透報導，高盛在一份報告中指出，油價未來走勢及其對全球增長和金融狀況的影響，取決於荷莫茲海峽關閉的持續時間，而這具有高度不確定性。對中國大陸而言，影響將取決於中國以外的需求和供給狀況。

伊朗

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