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大陸油價明日零時將再大漲 加油站大排長龍
大陸成品油價格將於23日24時將再度調漲，預計將創本年度最大單次漲幅。受消息影響，各地油站昨天傍晚時分已經湧現排隊等著加油的車龍。
據香港星島日報報導，按大陸成品油「十個工作日一調」的定價機制，本輪調價為年內第五次上調。多家市場分析機構預測，是次每噸油價上調幅度或高達人民幣2,000至2,200元。
若按此推算，大陸92號及95號汽油每升零售價將分別上調約人民幣1.73元及1.83元。以一般私家車50公升油缸計算，車主加滿一缸92號汽油的開支將增加約人民幣86.5元。調整後，大陸多地92號汽油零售價將全面進入「9元時代」，市民用車成本顯著增加。
值得留意的是，中國石化（中石化）日前罕有地向大陸全國會員發出手機短訊，提醒油價將於今晚大幅上調，並建議車主「合理安排出行時間，提前錯峰（非繁忙時間）加油」。不少網友及汽車界人士均表示，此舉相當罕見，顯示本次漲幅之大。
今年以來，大陸油價已歷經五輪調價，若今晚上調落實，將形成「五連漲」的局面。市場分析普遍認為，荷莫茲海峽的緊張局勢短期內難以緩解，是推高國際油價、導致今次內地成品油價格大幅上揚的主要原因之一。
另據瀟湘晨報，面對油價大幅上調，「70後」左先生認為，此次漲價影響顯著。他計劃減少開車，優先選擇公車、地鐵綠色出行。
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