快訊

人早剪斷腳鐐跑了！中油「最貪執行長」徐漢 今重判25年

台客愛買棉被 韓寢具店老闆：沒台灣人開不了店！

聽新聞
0:00 / 0:00

陸發布OpenClaw安全使用指南 辦公電腦不宜安裝

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
OpenClaw近期在中國大陸爆紅，也引發官方一再提醒用戶留意安全防護。（路透）
OpenClaw近期在中國大陸爆紅，也引發官方一再提醒用戶留意安全防護。（路透）

開源人工智慧代理（AI Agent）、俗稱「龍蝦」的OpenClaw最近成為熱潮，但因被賦予了極高的系統權限，安全風險引起關注。大陸國家互聯網應急中心、中國網路空間安全協會周日（22日）聯合發布OpenClaw安全使用實踐指南，面向普通用戶、企業用戶、雲服務商以及技術開發者等，提出詳細安全防護建議。

據澎湃新聞網，該指南對於普通用戶的建議包括：使用專用設備、虛擬機或容器安裝OpenClaw，並做好環境隔離，不宜在日常辦公電腦上安裝；不使用管理員或超級用戶權限運行OpenClaw；不在OpenClaw環境中存儲、處理隱私數據；及時更新OpenClaw最新版本等。對於雲服務商，建議包括做好雲主機基礎安全層面的安全評測與加固；做好安全防護能力部署、接入；做好供應鏈及數據安全防護。

對於企業用戶的建議則包括：做好安全管理制度與使用規範，始建立內部使用規範和審批流程，對引入新的AI 代理應用或高權限功能需經過安全評估和管理層批准；做好基礎網路與環境安全防護，對AI代理所在服務器啟用主機入侵防禦等；做好AI代理運行監控與審計追蹤，對關鍵操作和安全相關事件應生成審計日志並防篡改保存；以及做好人員培訓與應急演練等。

此前，大陸曾禁止國企和大型銀行使用OpenClaw。大陸國家安全部17日還為此發布「龍蝦」（OpenClaw）安全養殖手冊」，並示警「養龍蝦」可能面臨四大風險：主機可能被接管、數據可能被竊取、言論可能被篡改、技術可能有漏洞。

手冊指出，「龍蝦」智能體透過整合通訊軟件與大語言模型，並依託高許可權實現自主操作，成為其核心優勢。龍蝦可透過聊天程式遠端執行使用者指令，自主完成任務，系統內建大量技能外掛程式，用戶可直接下載使用，形成涵蓋檔案管理、郵件撰寫、日曆調度、網頁瀏覽與定時任務等多場景的工具鏈。

語言模型 龍蝦

延伸閱讀

中國官方首度發布OpenClaw安全使用指南

微信推「龍蝦插件」 支援OpenClaw接入打造「養蝦」矩陣

代理型AI「養龍蝦」風險高 大陸推安全手冊

相關新聞

陸 PCB 業擴產 卡位高端賽道

隨著AI相關應用帶動需求快速提升，大陸PCB公司紛紛加大產能投資。分析師指出，AI伺服器、AI端側產品對高多層、高頻高速、高密度互連PCB的市場需求激增，卡位高端賽道成為企業未來競爭的勝負關鍵。

全球CEO雲集北京中國發展高層論壇 獨漏日本企業代表

由大陸官方舉辦的「中國發展高層論壇」2026年年會22日至23日在北京召開，共有蘋果、福斯、三星、賓士、滙豐、殼牌等80多家跨國企業高層出席。香港英文《南華早報》日前報導稱，內部資料顯示，日本企業高層預計不會出席。日本共同社則指出，去年參加該論壇的日方相關人士表示，「今年，日本企業似乎未獲邀請」。

陸發布OpenClaw安全使用指南 辦公電腦不宜安裝

開源人工智慧代理（AI Agent）、俗稱「龍蝦」的OpenClaw最近成為熱潮，但因被賦予了極高的系統權限，安全風險引起關注。大陸國家互聯網應急中心、中國網路空間安全協會周日（22日）聯合發布OpenClaw安全使用實踐指南，面向普通用戶、企業用戶、雲服務商以及技術開發者等，提出詳細安全防護建議。

華為進軍傳媒 三大戰線導入AI

華為日前在二○二六年中國合作夥伴大會上宣布成立「傳媒軍團」，由杜仲夏擔任總裁。華為指出，該軍團將聚焦超高清全產業鏈布局、媒體融合縱深落地及ＡＩＧＣ全場景賦能。分析認為，華為此舉象徵華為已將傳媒產業升級為政企業務的核心戰略方向。

北京汽車門市 兼售機器人

修車保養間隙，和機器人殺一盤五子棋；買車時，順便帶一台機器人回家。在北京朝陽區波士瑞達賓士４Ｓ店，一家機器人４Ｓ體驗店「機械伊甸」日前開業，店內不光能沉浸式體驗各品類機器人，還提供售賣、租賃機器人服務。

福斯轉型 擬借鏡中國模式

福斯（Volkswagen）正面臨多年來最嚴峻的轉型壓力。執行長布魯姆表示，在全球競爭加劇與產業結構轉變下，德國汽車產業可從中國大陸具紀律性的產業規畫中汲取經驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。