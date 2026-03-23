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全球CEO雲集北京中國發展高層論壇 獨漏日本企業代表

聯合報／ 大陸中心／即時報導
「中國發展高層論壇」2026年年會22日至23日在北京召開，80多家跨國企業高層出席。但受中日關係惡化影響，日本似乎刻意遭冷落。圖為大陸國務院總理李強22日上午在論壇開幕式上發表主旨演講。（中新社）
「中國發展高層論壇」2026年年會22日至23日在北京召開，80多家跨國企業高層出席。但受中日關係惡化影響，日本似乎刻意遭冷落。圖為大陸國務院總理李強22日上午在論壇開幕式上發表主旨演講。（中新社）

由大陸官方舉辦的「中國發展高層論壇」2026年年會22日至23日在北京召開，共有蘋果、福斯、三星、賓士、滙豐、殼牌等80多家跨國企業高層出席。香港英文《南華早報》日前報導稱，內部資料顯示，日本企業高層預計不會出席。日本共同社則指出，去年參加該論壇的日方相關人士表示，「今年，日本企業似乎未獲邀請」。

中國發展高層論壇是中共全國兩會後首個國家級大型國際論壇，本屆年會主題為「『十五五』的中國：高質量發展與共創新機遇」。《環球時報》社評稱，今年有80多家知名跨國公司負責人齊聚北京，「這本身就是一張沈甸甸的信任票」。

文章稱，在全球政治經濟形勢動盪的當下，當全球企業CEO向東看「在不確定中尋找確定性和穩定性」，第二大經濟體的高水平對外開放承諾，在全球經濟碎片化趨勢中更凸顯吸引力。

《環球時報》指出，今年的中國發展高層論壇，來自美國的企業高層人數最多。這釋放了一個清晰信號：盡管美國媒體時常抱怨中國並時有「脫鉤」言論，但全球最頂尖的企業家們依然在用實際行動擁抱中國市場。中國的利益與包括美國在內的國際社會深度交織，早已超越了「你輸我贏」的零和陷阱，形成「一榮俱榮、一損俱損」的命運共同體。這種雙向奔赴，正是互利共贏最鮮活的註腳。

不過今年中國發展高層論壇釋放的另一個清晰信號是：受中日關係惡化影響，今年論壇似乎刻意冷落日本企業。根據主辦單位公布的資料，去年論壇年會至少有株式會社日立製作所取締役會長東原敏昭、瑞穗金融集團執行總裁木原正裕、東京海上控股株式會社董事長永野毅、武田製藥董事長衛博科，以及日本銀行前行長、青山學院大學教授白川方明與日中經濟協會理事長佐佐木伸彥等日方人士出席。

今年中國發展高層論壇年會公布的外方代表名單不僅沒有日本企業代表，去年亞洲開發銀行是由日本籍行長神田真人出席，今年則由副行長莫里斯（Scott Morris）出席。

北京 日本

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