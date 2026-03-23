從投行看大陸／長期資產進項稅抵扣新規解析

針對長期資產進項稅額抵扣，2026年1月30日，大陸財政部、稅務總局發布《長期資產進項稅額抵扣暫行辦法》（財政部稅務總局公告2026年第15號），並回溯自2026年1月1日執行。對非混合用途長期資產的抵扣規則、計算口徑、後續變動處理及合規管理分析如下。

一、適用範圍

新規適用的長期資產，涵蓋企業通過購買、自行生產、研發或建造，及接受投資、捐贈或抵債等取得的固定資產、無形資產和不動產。固定資產包括構成實體的配套設備、工具、器具等；無形資產則包括核心價值和權利基礎相關的法律權利與知識成果；不動產則包括採暖、給排水、通風、中央空調、電梯、智慧化建築設備及配套設施等。

需要特別注意的是，租入的長期資產，施工現場臨時建築物與構築物、房地產開發企業自行開發且按存貨核算的房地產項目，都不適用本次新法。

二、抵扣規則

（一）專用於一般計稅方法計稅項目

長期資產專用於一般計稅方法計稅項目，進項稅額可全額抵扣。若後續發生以下兩類情形，需在變動當月計算不得抵扣的進項稅額，並做轉出處理。

（1）非正常損失：發生《增值稅法實施條例》規定，因管理不善造成貨物被盜、丟失、黴爛變質，和因違反法律法規導致貨物或不動產被依法沒收、銷毀、拆除等情形。

（2）用途改變：轉為專用於五類不允許抵扣項目，計算公式為：

不得抵扣的進項稅額=長期資產對應的進項稅額 × 淨值率

淨值率=（當月期初長期資產淨值÷長期資產原值）× 100％

其中：長期資產原值為取得資產時的入帳價值，後續若發生資本化改造支出，就需按會計制度規定調整其原值；至於長期資產淨值則須按會計制度計提折舊或攤銷後的帳面餘額。

（二）專用於五類不允許抵扣項目

長期資產專用於簡易計稅方法計稅項目、免徵增值稅項目、不得抵扣非應稅交易、集體福利或個人消費，以上這五類不允許抵扣項目的進項稅額不得抵扣，需全額計入資產成本。

若後續用途改變，轉為專用於一般計稅項目或混合用途，需在改變當月，按上述公式計算可抵扣進項稅額，並從銷項稅額中抵扣。

對於2026年新取得或資本化改造後，單項原值超過500萬元人民幣的長期資產，在轉為混合用途時，長期資產的淨值是按調整年限採用平均法計算的資產餘額，但需注意核算口徑差異，避免計算錯誤。

三、資產處置

企業整體處置單項長期資產時，在處置當月就須參照用途改變的調整規則，對進項稅額作一次性調整；若是部分處置，則要先按會計制度確認帳面價值，計算處置部分和剩餘部分的比例，再根據處置部分的比例，計算對應進項稅額並作相應調整。

四、日常管理

（1）扣稅憑證滯後的追溯調整

若長期資產已按會計制度計提折舊或攤銷後才取得扣稅憑證，企業需追溯計算進項稅額，將調整額隨同當年五類不允許抵扣項目相對應的進項稅額，一併進行納稅申報。

（2）違規責任追究

長期資產原值、折舊攤銷及淨值計算口徑，須與會計制度保持一致。若因未按新規抵扣，導致少繳或多退稅款，稅務機關將追繳稅款並加收滯納金，情節嚴重者將面臨行政處罰。

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