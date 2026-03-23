人行：不靠貶值獲取貿易優勢

修車保養間隙，和機器人殺一盤五子棋；買車時，順便帶一台機器人回家。在北京朝陽區波士瑞達賓士４Ｓ店，一家機器人４Ｓ體驗店「機械伊甸」日前開業，店內不光能沉浸式體驗各品類機器人，還提供售賣、租賃機器人服務。

2026-03-23 05:05