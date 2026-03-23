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人行：不靠貶值獲取貿易優勢

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝昨（22）日表示，中國大陸沒有必要，也無意透過匯率貶值獲取貿易競爭優勢。

潘功勝昨日在中國發展高層論壇發表主題演講指出，人民銀行將堅持市場在匯率形成中的決定性作用，保持匯率彈性，同時加強預期引導，維持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

大陸國務院總理李強出席年會開幕式並發表主旨演講。他表示，保護主義不是解決問題的靈丹妙藥，應當堅持開放、擴大自由貿易

大陸工信部部長李樂成則圍繞「技術創新與未來產業發展」作主題發言，他指出，大陸將加強未來產業科技供給，推動量子科技、生物製造、氫能和核聚變能、腦機介面、具身智能、6G等領域攻關突破。

人民銀行 自由貿易 人民幣匯率

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