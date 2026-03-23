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中國發展高層論壇登場 庫克：陸把創新推向新極限 日企全缺席

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
中國發展高層論壇22日在北京登場，蘋果執行長庫克擔任今年外方主席。圖／取自財新網微博
中國發展高層論壇22日在北京登場，蘋果執行長庫克擔任今年外方主席。圖／取自財新網微博

中國發展高層論壇昨（22）日在北京登場，蘋果執行長庫克擔任今年外方主席，他在致詞時表示中國大陸開發者正把創新推向新的極限。與此同時，三星電子會長李在鎔也出席會議，並計劃訪問在陸主要合作夥伴。然而，受中日關係緊張影響，今年沒有任何日企出席。

庫克致詞表示，他與中國大陸交往這些年看到供應鏈夥伴正積極推動製造業轉型升級，邁向更智慧、更綠色的發展模式；也看到軟體開發者正在打造各類應用，重塑人們學習與創造的方式；還看到中國各地莘莘學子，正立志攻克世界上最複雜的前沿挑戰。

此前，庫克20日現身中國貿促會，中國貿促會會長任鴻斌以中式下午茶的方式會見庫克。期間，庫克重申蘋果對中國市場的重視，表示將進一步加大對陸投資。值得注意的是，庫克平均一年要到大陸兩次。訪中占據庫克全球訪問的30%。顯示中國市場對蘋果的重要性。

綜合韓聯社、新浪財經報導，李在鎔連兩年出席該論壇，在論壇結束後將繼續在陸停留，並與主要合作夥伴企業負責人會面。李在鎔去年在論壇結束後訪問小米電動汽車工廠，會見小米董事長雷軍。外界推論這次他可能會見包括小米、百度、字節跳動等科技與智慧出行領域的巨頭。因此前他曾赴深圳訪問比亞迪總部，顯示三星在電動車與電子技術領域對中國市場的持續重視。

小米 中日關係 中國市場

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