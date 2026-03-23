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陸記憶體模組廠賺翻了 江波龍、佰維去年淨利增逾二倍

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

受益於全球記憶體行業漲價潮，深圳江波龍市值在2026年3月一度達到人民幣1,506億元，成為大陸第一大記憶體模組廠，且財報預計，該公司2025年淨利潤增幅最高可達210.82%；另一家記憶體模組廠佰維存儲去年淨利增幅近五倍。

目前全球記憶體市場長期由國際少數巨頭壟斷，在DRAM領域，三星、SK海力士和美光三大巨頭掌控著約九成市占率。

在NAND Flash領域，則由三星、SK海力士、美光、鎧俠與西部數據等五大國際廠商同樣占據絕對供應優勢。

江波龍策略是選擇向上游核心技術進軍，先後研發並推出多款應用於UFS、eMMC及車規級領域的主控晶片。自2022年上市後，則通過收購半導體封測企業蘇州元成及巴西存儲廠商Zilia，完成了從記憶體模組向封裝測試等環節的垂直整合。

另一家A股記憶體業明星公司佰維存儲去年淨利年增幅高達429%，遠超市場預期。不過，大陸記憶體公司面臨產業鏈劇烈波動等挑戰，比如佰維存儲仍面臨存貨與採購的博弈，2025年報告期內經營活動現金流淨額為人民幣-19.65億元。

三星 模組廠 DRAM

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