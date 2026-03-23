陸電子垃圾回收市場火熱 DRAM 飆漲效應 舊手機、廢電腦成搶手貨

全球記憶體晶片價格飆升，大陸廢舊數位設備回收市場迅速升溫。過去被視為「電子垃圾」的舊手機、筆記型電腦及桌上型電腦，如今成為搶手貨，部分舊手機的回收價格短短半年內漲幅可達三倍以上。有業者直言，以前看外觀，現在只認記憶體大小和晶片型號。

過去在抽屜角落積灰的舊智慧手機、淘汰多年的桌上機記憶體、閒置平板筆記型電腦，在2026年開春迎來價值逆襲。有民眾透露，近日將閒置多年的華為舊手機以人民幣135元（約新台幣628元）賣出，而半年前同款機型僅人民幣35元，漲幅近三倍。

自2025年下半年起，全球DRAM、NAND快閃記憶體價格暴漲，下游電子維修、小眾數位生產、工控設備製造等行業陷入缺晶片困境。為填補產能缺口，產業鏈將目光轉向存量廢舊數位設備，拆機記憶體晶片成為緊俏貨源。

相關業者稱，2025年7月前，一根4GB DDR4記憶體回收價不到人民幣10元，現在已漲至25至30元；8GB記憶體從人民幣15元漲到80元，部分高頻產品接近百元；手機方面，6GB以上舊機型回收價比去年同期上漲100%至180%。據愛回收平台工作人員表示，回收價格基本「一天一調」，部分用戶一次性出售多台舊設備，可變現近人民幣千元。

廢舊數位設備回收熱潮已延伸至小眾設備，包括老式MP4、舊智慧手表及淘汰的伺服器記憶體等。軒睿基金總經理蓋宏指，只要內置可拆解利用的記憶體晶片，都會被納入回收範圍，部分拆機晶片可重新投入市場，用於舊手機、筆記型電腦記憶體擴容及故障維修，也可供智能門鎖、監控攝像頭、車載中控、工控主板等設備使用。

蓋宏稱，相較全新晶片，拆機晶片價格僅為40%至60%，現貨充足、無需排隊。受此推動，90%的擴容和主板維修業務已依賴拆機晶片。

報導指，大陸每年淘汰廢舊手機上億支、電腦超千萬台，存量設備蘊含大量記憶體晶片。市民及商戶將設備送至線上線下平台，再經分揀中心拆解、檢測、修復後供應下游市場，形成完整閉環產業鏈。