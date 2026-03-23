陸 PCB 業擴產 卡位高端賽道

隨著AI相關應用帶動需求快速提升，大陸PCB公司紛紛加大產能投資。分析師指出，AI伺服器、AI端側產品對高多層、高頻高速、高密度互連PCB的市場需求激增，卡位高端賽道成為企業未來競爭的勝負關鍵。

台資臻鼎-KY（4958）旗下的鵬鼎控股近日公告稱，全資子公司慶鼎精密擬投資人民幣110億元（約新台幣512億元），在江蘇淮安建設高端PCB生產基地，這是鵬鼎七個月內在淮安砸下的第二個大項目。此外，包括勝宏科技、滬電股份也相繼宣布擴產高端產品產線。分析認為，PCB公司頻頻擴產，意在卡位高端賽道。

備受矚目的輝達GTC大會展示多種新產品，加大對PCB需求，比如：Groq 3 LPU的單機櫃托盤數量（可等效為PCB數量）顯著提升；Rubin Ultra架構中正交背板方案；Vera CPU獨立機櫃，STX存儲機櫃等，前述新品帶來PCB增量的空間。

鵬鼎控股為全球PCB巨頭，主營業務涵蓋FPC、HDI、SLP、剛柔結合板等多種產品，2018年9月18日‌在深交所‌創業板‌上市。此次人民幣110億專案直指前沿科技領域，包括人工智慧、具身機器人、智慧網聯汽車、光通信等，從AI伺服器到人形機器人，幾乎全場景卡位。

這並非鵬鼎控股在淮安的首次布局。2025年8月，公司已宣布投資人民幣80億元在當地建設產業園，布局SLP、高階HDI及HLC等產品產能。鵬鼎控股人士向界面新聞確認，跟去年人民幣80億元投資不一樣，這是一個新的項目。

另一家輝達供應鏈廠勝宏科技日前發布2026年度投資計畫顯示，該公司及子公司計畫投資總額不超過人民幣200億元，公司持續擴充高階HDI、高多層PCB及FPC（柔性板）等產品產能，包括惠州、泰國、越南及馬來西亞工廠擴產項目等，新增產能主要面向AI算力、AI伺服器等領域。

滬電股份3月初公告稱，公司全資子公司昆山滬利微電有限公司投資新建印製電路板生產項目及其配套設施，生產高層數、高頻高速、高密度互連、高通流印製電路板，該專案計畫投資總額約人民幣55億元。

科創板日報引述分析師郭明錤供應鏈調查顯示，輝達與滬電股份已開始測試次世代CCL材料M10，本季滬電股份已開始送樣與打樣，預計在第2季取得初步測試結果，若測試順利，M10 CCL與PCB預計將於2027年下半年開始量產。

證券時報報導，蘇商銀行特約研究員付一夫分析，PCB企業密集布局高端產能，主要是由於AI發展對高端PCB結構性需求的爆發。中關村物聯網產業聯盟副秘書長袁帥稱，卡位高端賽道成為企業未來競爭的勝負手。