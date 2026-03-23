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北京汽車門市 兼售機器人

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
北京汽車門市機器人彈琴。本報北京傳真
北京汽車門市機器人彈琴。本報北京傳真

修車保養間隙，和機器人殺一盤五子棋；買車時，順便帶一台機器人回家。在北京朝陽區波士瑞達賓士４Ｓ店，一家機器人４Ｓ體驗店「機械伊甸」日前開業，店內不光能沉浸式體驗各品類機器人，還提供售賣、租賃機器人服務。

「機器人４Ｓ店+汽車４Ｓ店」的跨界組合，讓原本枯燥的修車等待，變成一場奇妙的智慧之旅。「這次保養大概需要一小時，今天的目標是攻克五子棋四級關卡！」剛把愛車送進維修車間的趙女士走到隔壁「機械伊甸」，坐到智慧下棋機器人對面，趁著修車間隙一過「棋癮」。

工作人員介紹，最近一段時間，機器人體驗服務帶動進店客流環比提升百分之十五。這家賓士４Ｓ店內的「機械伊甸」體驗區，以綠植牆營造出一方「都市花園」，前台一位模擬人形機器人微笑著點頭致意並介紹店內情況，細膩的皮膚、精緻的五官，讓人幾乎忘記它是「矽基店員」。角落裡，一個披著定製恐龍外衣的四足機器人正靈活地和小朋友互動，握手、跳躍、拜年，引得孩子們陣陣歡呼。

不遠處，幾台形態各異的智慧型機器人各顯神通。有的在高精度機械臂和靈巧手的配合下彈奏悅耳樂曲，有的甚至完成高難度武術動作。還有幾台巴掌大的小機器人在空地上竄來竄去，互相碰撞、翻滾，熱鬧程度絲毫不輸「大個子」們。

目前，「機械伊甸」已匯聚宇樹、松延動力、優必選、商湯科技、樂森等多家前沿機器人廠商產品，從小巧的桌面機器人，到與真人等高的具身智慧型機器人全部可售可租，價格從幾千元到幾十萬元人民幣不等。店員透露：「萬元以內的家用機器人銷量不錯，幾萬到幾十萬元的專業機型，租賃更受歡迎。」

這種「雙４Ｓ融合模式」已具備向家電賣場、家居商場、工業園區等更多場景複製的基礎條件。「我們還配備了專門的技術團隊，能完成定製化服務。」機械伊甸相關負責人介紹。

機器人 人形機器人

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