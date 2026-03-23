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福斯轉型 擬借鏡中國模式
福斯（Volkswagen）正面臨多年來最嚴峻的轉型壓力。執行長布魯姆表示，在全球競爭加劇與產業結構轉變下，德國汽車產業可從中國大陸具紀律性的產業規畫中汲取經驗。
路透昨引述德國《星期日圖片報》專訪報導，布魯姆談到福斯未來發展方向時指，隨著公司深度重組以維持競爭力，轉型壓力持續升高，德國境內數以萬計職位也面臨不確定性。
他表示，中國大陸在推動產業發展時採取高度規畫的方式，具備明確優先順序，其結構是最佳化的。他也指，在中國大陸觀察到高度紀律性與執行力，「值得走出自身框架多加觀察，我們可以從中方的發展方式中學到很多」。
他同時指，福斯在大陸面臨激烈競爭，「有超過一百五十家競爭者，且創新動能強勁」。隨著大陸本土電動車品牌崛起，福斯市占持續承壓。
在轉型策略上，布魯姆坦言，過去以德國為中心生產再出口的模式已難以為繼，未來將強化各區域市場的在地化生產，例如加大在大陸的研發與製造布局，推動「中國製造為中國市場（China for China）」策略。
他也重申，作為整體重組計畫的一部分，福斯預計在二○三○年前於德國裁減約五萬個職位，並持續檢討產能配置，以降低成本壓力。他提到，公司近年營收與銷量大致持平，但營運利潤明顯下滑，主要受到美國高關稅及電動車電池成本居高不下影響；同時，歐洲市場萎縮也帶來壓力。
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