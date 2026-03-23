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華為進軍傳媒 三大戰線導入AI

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
華為宣布成立傳媒軍團。（路透）
華為宣布成立傳媒軍團。（路透）

華為日前在二○二六年中國合作夥伴大會上宣布成立「傳媒軍團」，由杜仲夏擔任總裁。華為指出，該軍團將聚焦超高清全產業鏈布局、媒體融合縱深落地及ＡＩＧＣ全場景賦能。分析認為，華為此舉象徵華為已將傳媒產業升級為政企業務的核心戰略方向。

據觀察者網，華為副總裁、ＩＳＰ與傳媒軍團ＣＥＯ岳坤十九日在大會上宣布，華為已成立傳媒軍團。

據了解，華為傳媒軍團將聚焦三大核心方向：

一、超高清全產業鏈布局，推動基於國家標準的「菁彩Vivid超高清音視頻標準」落地，打造製播網ＩＰ化及超高清存儲方案，助力4Ｋ／8Ｋ超高清內容規模化發展。二、媒體融合縱深落地，打造自主安全的融媒底座與集約化解決方案，服務各級融媒體中心與主流媒體機構。三、ＡＩＧＣ全場景賦能，依託昇騰算力底座與雲網協同能力，將ＡＩ能力融入內容創作、智能分發及商業變現全流程，助力媒體行業降本增效、拓展新增長空間。

杜仲夏表示，華為始終堅持「不做內容、只做技術賦能」定位，傳媒軍團的成立將進一步整合華為在計算、儲存、網路、ＡＩ以及超高清等領域的技術累積，為媒體行業客戶提供更適配的轉型方案。

證券時報提到，華為軍團模式將以「技術深耕+行業聚焦」為核心，透過整合研發、行銷、生態等全鏈條資源，針對特定行業轉型痛點提供端到端一站式解決方案。

業內人士分析，此次傳媒軍團獨立成立，意味著華為將傳媒產業升級為政企業務核心戰略賽道，並加大資源投入，布局傳媒廣電領域的智慧轉型市場。

華為

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