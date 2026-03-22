開源策略奏效...美最強編程模型基座是陸Kimi2.5

美國編程垂直公司Cursor近日發布一款新模型Composer 2，官方強調該模型通過持續預訓練與強化學習自研而來，後有開發者發現其基座乃是Kimi2.5。有觀點認為，開源是行業最大競爭助力，也再次驗證大陸開源模型將成為全球AI發展的最大力量。

第一財經引述業內人士分析稱，未來行業前沿不再是誰從0開始訓練，而是誰能夠最快適應、微調與實現產品化。

Cursor推出Composer2和Composer2Fast兩款編程模型專注於「長周期智慧體編程」，並具備20萬Token上下文窗口，為複雜多步任務深度優化，因為優秀的性價比表現引發行業廣泛關注，被稱為「目前最強編程模型」。

不過，近期有網友發現，Cursor似乎利用kimi基座開發大模型，特斯拉CEO馬斯克直接在評論區發文認證稱，「是的，是KimiK2.5。」；Kimi預訓練負責人杜羽倫確認：tokenizer（分詞器，模型底層「指紋」）與Kimi完全一致；而月之暗面聯創周昕宇發文稱：「不記得Cursor有來申請授權。」

Kimi K2.5 採用附加商業條款的開源許可證，要求基於該模型構建的商業產品若月活超過1億或月收入超過2,000萬美元，需要在顯著位置標注模型來源。Cursor已達到該標準，卻未按要求標注。Cursor相關負責人在多方壓力下出面致歉；Kimi官方也善意回應稱，祝賀Cursor團隊發布Composer 2，並稱高興看到KimiK2.5為其提供底層基座，模型通過Cursor 的持續預訓練與高算力強化學習（RL）訓練得到有效集成。讓這場輿論風波得以體面落幕。

而這側面反應大陸廠商普遍提倡的開源策略正在產生作用。據全球最大AI模型API聚合平台OpenRouter最新發布數據顯示，截至3月15日，中國AI大模型的周調用量達到4.69兆Token，連續第二周超越美國。全球調用量排名前三的位置，更是被中國模型包攬。其中MiniMax M2.5連續五周霸榜全球大模型調用量冠軍，該公司稱「性價比正在成為國產大模型吸引全球用戶的核心競爭力。」

央視引述業內分析稱，勝出另一因素是能源優勢，目前電費在算力成本中佔比高達70%到80%。對於需要百萬張卡並行運算的AI集群來說，電價幾毛錢的差距投射到年度運營成本上就是天文數字。