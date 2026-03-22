AI時代無所不在 韓文秀：大陸全方位應對衝擊 促科技向善

中國發展高層論壇2026年年會22日於北京登場，中共中央財辦分管日常工作的副主任韓文秀22日稱，面臨人工智慧（AI）時代無所不在的衝擊和滲透，大陸官方將全方位加以應對，堅持科技向善，促進高質量充分就業。

據21世紀經濟報導，韓文秀22日在年會開幕式上表示，面對人口減量、老齡化和少子化的結構性變化，「十五五」規劃綱要首次將人口高質量發展單獨成篇，做出專門部署。中國注重在高質量發展中保障和改善民生，在滿足民生需求中拓展發展空間。

韓文秀續指，當今AI時代，面臨無所不在的衝擊和滲透，中國要順勢而為，全方位應對，堅持科技向善，促進充分就業，優化收入分配，健全社會保障，增強人民群眾的獲得感、幸福感和安全感。

韓文秀說，經過多年努力，中國自主創新能力已越過拐點，外部力量難以逆轉中國發展。今後要在差距領域加緊跟跑、追趕，在具優勢領域實現並跑、領跑，努力實現高水平科技自立自強。中國將保持製造業合理比重，構建以先進製造業為骨幹的現代化產業體系，深化供給側結構性改革，綜合整治「內卷性」競爭，還要遞進式推進產業結構升級，包括提升傳統產業、培育新興產業、前瞻布局未來產業，打造更多支柱性、先導性產業。

韓文秀還指，中國將全面推進經濟社會數智化發展，打造智能經濟新形態，實施「人工智慧+」行動，以AI賦能千行百業，提升基礎研究比重，推進教育、科技、人才發展，加快重大科技成果轉化，催生新質生產力。他強調，中國的科技創新和產業創新將產生全球溢出效應。

就經濟協調發展，韓文秀說，提升消費對經濟增長貢獻、形成內需主導、消費拉動的增長模式是重中之重。中國超大規模市場優勢尚未充分發揮，擴大消費潛力巨大，城市更新、基礎設施改造、新型基礎設施建設等投資空間廣闊。中國將制定「城鄉居民增收計劃」，促進居民消費率提高，投資於物和人緊密結合，釋放大國經濟增長潛力。

而就開放發展，韓文秀表示，中國對外投資規模已超過利用外資規模，北京將繼續擴大對外投資，高質量共建「一帶一路」，紮實推進人民幣國際化，打造市場化、法治化、國際化營商環境，歡迎更多外資企業分享發展機遇。

他指，統籌發展和安全方面，中國正處戰略機遇與風險並存時期。將做強境內大循環，暢通雙循環，增強經濟和社會韌性，維護糧食、能源、重要產業鏈及重大基礎設施安全，加強戰略性礦產資源儲備。中國將穩定房地產市場、控增量去庫存、優化供給，化解地方債務風險，守住系統性風險底線。