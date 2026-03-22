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記憶體價格暴漲 舊手機、廢電腦在大陸變搶手貨

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
2026年開年以來，全球記憶體晶片價格飆升，這也促使大陸廢舊數位設備回收市場迅速升溫。過去被視為「電子垃圾」的舊手機、筆記型電腦及台式機記憶體，如今成為搶手貨。圖／取自中國經營報微信公眾號
2026年開年以來，全球記憶體晶片價格飆升，這也促使大陸廢舊數位設備回收市場迅速升溫。過去被視為「電子垃圾」的舊手機、筆記型電腦及台式機記憶體，如今成為搶手貨。圖／取自中國經營報微信公眾號

全球記憶體晶片價格飆升，大陸廢舊數位設備回收市場迅速升溫。過去被視為「電子垃圾」的舊手機、筆記型電腦及桌上型電腦記憶體，如今成為搶手貨，部分舊手機的回收價格短短半年內漲幅可達三倍以上。有業者直言，以前看外觀，現在只認記憶體大小和晶片型號。

據中國經營報，在電子城經營回收生意五年的業者表示，「以前看外觀和能不能開機，現在只認內存（記憶體）大小和晶片型號，大內存、主流閃存晶片的機子，好壞都搶著收。」他坦言，「如今兩天收貨量抵得上以往半個月，回收標準也徹底轉變。」

過去在抽屜角落積灰的舊智慧手機、淘汰多年的桌上機記憶體、閒置平板筆記型電腦，在2026年開春迎來價值逆襲。有民眾透露，近日將閒置多年的華為舊手機以人民幣135元（約新台幣628元）賣出，而半年前同款機型僅35元，漲幅近3倍。

自2025年下半年起，全球DRAM、NAND快閃記憶體晶片價格暴漲，下游電子維修、小眾數位生產、工控設備製造等行業陷入缺晶片困境。為填補產能缺口，產業鏈將目光轉向存量廢舊數位設備，拆機存儲晶片成為緊俏貨源。

上述業者稱，2025年7月前，一根4GB DDR4記憶體回收價不到人民幣10元，現在已漲至25至30元；8GB記憶體從15元漲到80元，部分高頻產品接近百元；手機方面，6GB以上舊機型回收價比上年同期上漲100%至180%。據愛回收平台工作人員表示，回收價格基本「一天一調」，部分用戶一次性出售多台舊設備，可變現近千元。

廢舊數位設備回收熱潮已延伸至小眾設備，包括老式MP4、舊智慧手錶及淘汰的服務器記憶體等。軒睿基金總經理蓋宏指，只要內置可拆解利用的存儲晶片，都會被納入回收範圍，部分拆機晶片可重新投入市場，用於舊手機、筆記型電腦記憶體擴容及故障維修，也可供智能門鎖、監控攝像頭、車載中控、工控主板等設備使用。

蓋宏稱，相較全新晶片，拆機晶片價格僅為40%至60%，現貨充足、無需排隊。受此推動，90%的擴容和主板維修業務已依賴拆機晶片。集邦諮詢2月數據顯示，近3個月存儲晶片現貨價格累計漲幅超300%，2026年第一季DRAM價格漲幅預計達80%至95%。

報導指，大陸每年淘汰廢舊手機上億台、電腦超千萬台，存量設備蘊含大量存儲晶片。市民及商戶將設備送至線上線下平台，再經分揀中心拆解、檢測、修復後供應下游市場，形成完整閉環產業鏈。

不過，蓋宏提醒，廢舊數位回收存在隱私安全隱憂，部分非正規作坊未清除數據，甚至倒賣用戶訊息。此前就有民眾因出售舊機遭遇個人訊息泄露，頻繁收到騷擾和詐騙訊息。

DRAM 手機 價格

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