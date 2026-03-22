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福斯轉型壓力大 CEO：德國車廠應借鑑大陸產業規劃模式

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
福斯執行長布魯姆表示，在全球競爭加劇與產業結構轉變下，德國汽車產業可從大陸具紀律性的產業規劃中汲取經驗。（歐新社）
福斯執行長布魯姆表示，在全球競爭加劇與產業結構轉變下，德國汽車產業可從大陸具紀律性的產業規劃中汲取經驗。（歐新社）

福斯（Volkswagen）正面臨多年來最嚴峻的轉型壓力。執行長布魯姆（Oliver Blume）表示，在全球競爭加劇與產業結構轉變下，德國汽車產業可從大陸具紀律性的產業規劃中汲取經驗。

路透22日引述德國《星期日圖片報》（Bild am Sonntag）專訪報導，布魯姆談到福斯未來發展方向時指出，隨著公司推動深度重組以維持競爭力，轉型壓力持續升高，德國境內數以萬計職位也面臨不確定性。

布魯姆表示，大陸在推動產業發展時「採取高度規劃的方式，並具備明確優先順序，其結構是最佳化的」。他也指出，在大陸觀察到高度紀律性與執行力，「值得走出自身框架多加觀察，我們可以從大陸的發展方式中學到很多」。

他同時指出，福斯在大陸市場面臨激烈競爭，「有超過150家競爭者，且創新動能強勁」。隨著大陸本土電動車品牌崛起，福斯市占持續承壓。

據觀察者網引述《星期日圖片報》指出，在轉型策略上，布魯姆坦言，過去以德國為中心生產再出口的模式已難以為繼，未來將強化各區域市場的在地化生產，例如加大在大陸的研發與製造布局，推動「中國製造為中國市場（China for China）」策略。

他也重申，作為整體重組計畫的一部分，福斯預計在2030年前於德國裁減約5萬個職位，並持續檢討產能配置，以降低成本壓力。

布魯姆指出，公司近年營收與銷量大致持平，但營運利潤明顯下滑，主要受到美國高關稅及電動車電池成本居高不下影響；同時，歐洲市場萎縮與全球競爭加劇，也對經營帶來壓力。

他表示，德國仍具備教育體系完善、高品質勞動力及完整產業生態等優勢，但成本結構偏高，包括能源與人力成本，須透過提升效率來彌補，同時也需檢討過度監管問題。

對於德國是否應借鑑大陸發展模式，布魯姆直言，大陸透過五年規劃推動產業發展，具備明確優先順序與高度執行力，「在國家發展層面，確實有值得借鏡之處」。

德國 福斯 大陸

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