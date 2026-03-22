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人行行長潘功勝：無意透過貶值獲取貿易競爭優勢

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝22日表示，將繼續實施適度寬鬆的貨幣政策，綜合運用多種工具保持流動性充裕。記者黃雅慧／攝影
中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝22日表示，將繼續實施適度寬鬆的貨幣政策，綜合運用多種工具保持流動性充裕。記者黃雅慧／攝影

中國發展高層論壇2026年年會22日於北京登場，中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝表示，中國沒有必要，也無意透過匯率貶值獲取貿易競爭優勢。他並表示，人行將繼續實施適度寬鬆的貨幣政策，綜合運用多種工具保持流動性充裕。

據第一財經，潘功勝22日在論壇發表主題演講指出，當前中國社會融資條件處於寬鬆狀態，金融總量合理增長，未來將平衡短期與長期、支持實體經濟與維持金融體系健康，以及內外均衡之間的關係，並透過綜合運用存款準備金率、政策利率、公開市場操作等工具，維持市場流動性充裕。

全球經濟失衡議題方面，他指，需同時觀察貨物與服務貿易、經常帳與金融帳，以及時間與空間維度變化。他表示，全球貿易與分工格局與國際貨幣體系相關，單一主權貨幣主導體系可能影響製造業競爭力。

潘功勝表示，當前，穩定、理性和可預期的合作尤其珍貴。貿易碎片化正在削弱自由貿易基礎，應反對各類保護主義，維護以規則為基礎的多邊貿易體系。

潘功勝表示，當前全球經濟面臨地緣衝突與經貿摩擦頻發，全球經濟失衡與再平衡議題增多。人行將維持支持性立場，為經濟穩定增長、高質量發展和金融市場平穩運行創造良好貨幣金融環境。

他指，中國沒有必要，也無意透過匯率貶值獲取貿易競爭優勢。人民銀行將堅持市場在匯率形成中的決定性作用，保持匯率彈性，同時加強預期引導，維持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，並運用透明、符合國際規則的宏觀審慎管理工具，校正市場的「羊群效應」和市場失靈。

潘功勝表示，人民銀行將穩步推動金融業高水平開放，深化金融市場互聯互通，便利境外投資者參與中國市場。截至2025年底，境外機構和個人持有境內人民幣金融資產已超人民幣10兆元。

他還提到，近年來人民幣國際化取得進展，為境內外主體提供更多元化的貨幣選擇。目前人民幣融資成本相對較低。2025年，多國政府、國際開發機構、金融機構、大型企業發行熊貓債券超過1,700億元，在香港發行的離岸人民幣債券規模較大。人民銀行將持續完善人民幣跨境使用制度和金融基礎建設，推動離岸人民幣市場發展，為跨境貿易和投融資提供便利。

另據港媒《信報》，大陸財政部部長藍佛安說，財政政策將更加突出投資於人。加大投資於人的力度。「十四五」時期財政民生投入接近人民幣100兆元，占財政支出比重超過70%，推動建成全世界規模最大的教育體系、社會保障體系、醫療衛生體系。未來五年，將堅持盡力而為、量力而行，繼續加大保障和改善民生力度，合理提高公共服務支出佔財政支出的比重，提高民生類政府投資的比重。

存款準備金率 貨幣政策 全球經濟

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