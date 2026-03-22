庫克：中國如今已坐擁一批全球最具活力的城市

中國發展高層論壇2026年年會於22日在北京登場，蘋果執行長庫克（Tim Cook）擔任今年年會的外方主席，他表示大陸才華橫溢的開發者每天挑戰創新極限，利用技術工具助人學習、管理健康、激發新想法，成為新質生產力典範。他強調，合作與共享是蘋果理念核心，「獨樹不成林，我們可以一起種下一片森林」。

綜合央視新聞、財新網，庫克說，大陸才華橫溢的開發者群體每天都在挑戰創新極限，利用技術構建的工具幫助人們學習技能、管理健康、激發新想法，成為強大的增長引擎，是新質生產力的典範，帶來繁榮與機遇。創新精神亦改變大陸製造業，曾依賴人工流程的企業，如今已躍升成為全球最先進的製造商之一，在自動化和智能製造領域中，取得令人矚目的進步，效率和水準達到全新高度。

庫克稱，「在蘋果，我們一直相信1加1等於3」。他提到「獨樹不成林，單音不成曲」的諺語，「相信攜手同行，我們可以一起種下一片森林」，「不僅能奏響樂章，更能譜寫一曲交響樂」。

他指，技術創新、環境保護與教育等方面代表了蘋果公司共享進步的願景，並致力於推動這一願景變為現實，「要共同建立一個植根於共同目標、宗旨的世界，一個建立在合作與信任基礎上的世界。」

中國發展高層論壇微信公眾號21日公開年會外方主席信。庫克寫道，已代表蘋果公司訪問中國將近30年。在這段歲月中，親眼見證這裡所取得的發展成就。中國如今已坐擁一批全球最具活力的城市。

他稱，論壇將聚焦高質量發展這一核心議題，這既是「十五五」規劃的核心發展目標，也引發工商界的共鳴，創新、可持續發展及投資於人是實現持久增長的基礎。中國的供應鏈夥伴正在推動製造業轉型升級，軟體開發者正在打造各類應用，各地高校學子則在環境科學與創新領域攻克複雜的前沿挑戰。

庫克說，蘋果將繼續深化合作，充分釋放中國發展潛能，探索增長的創新性與可持續性。他最後引用古話「眾人拾柴火焰高」，希望本屆論壇注入合作精神，推動對話。

論壇此前一日公布中外出席名單，當中包括大陸國務院總理李強、發改委主任鄭柵潔、財政部部長藍佛安等。不過，與會企業高層名單中卻不見日本企業高層代表。

南華早報指，據內部名單，將有近80位外國公司管理階層人士出席為期2天的論壇，其中美國公司的高層人數最多，惟名單中沒有日本企業代表。報導提到，日本首相高市早苗涉台發言激怒北京，這為中日外交「蒙上陰影」。日本共同社指，去年參加了該論壇的日方相關人士說，「今年，日本企業似乎未獲邀請」。