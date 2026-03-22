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微信推「龍蝦插件」 支援OpenClaw接入打造「養蝦」矩陣

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
騰訊22日宣布，旗下微信正式推出官方「ClawBot」插件，支援接入OpenClaw。用戶可透過掃碼或複製指令，將OpenClaw接入微信後，通過聊天方式快速調用自己的「龍蝦」進行高效互動。（中新社）
騰訊22日宣布，旗下微信正式推出官方「ClawBot」插件，支援接入OpenClaw。用戶可透過掃碼或複製指令，將OpenClaw接入微信後，通過聊天方式快速調用自己的「龍蝦」進行高效互動。（中新社）

開源AI代理（AI Agent）工具「OpenClaw」近來在大陸爆紅，大陸網路大廠騰訊持續朝「養蝦」大戶邁進。騰訊22日宣布，旗下微信正式推出官方「ClawBot」插件，支援接入OpenClaw。用戶可透過掃碼或複製指令，將OpenClaw接入微信後，通過聊天方式快速調用自己的「龍蝦」進行高效互動。

據騰訊微信公眾號22日消息，除ClawBot外，騰訊「養蝦車間」雲端虛擬龍蝦Lighthouse、自研桌面智慧體WorkBuddy、本地AI助手QClaw也已就位，用戶可根據不同應用需求選擇接入方式。微信用戶可透過「我→設置→插件」查看終端安裝指令，微信ClawBot插件正在逐步放量，需更新至最新版本使用。

路徑方面，騰訊介紹，Lighthouse可透過「騰訊雲控制台→Lighthouse實例→應用管理→一鍵更新至最新版→微信通道→掃碼直連」接入；WorkBuddy桌面端接入路徑為「左下角個人頭像→Claw設定→微信通道→掃碼直連」；QClaw（v0.1.15版本）則可透過桌面端左下角彈窗掃碼直連。

此前，澎湃新聞指出，騰訊董事長馬化騰11日曾在朋友圈轉發名為《騰訊全系「龍蝦」產品矩陣來了，個人可直接調用》的文章，介紹自研龍蝦、本地蝦、雲端蝦、企業蝦、雲桌面蝦、隔離蝦房、雲保安及知識庫等產品陸續推出。報導指出，此舉反映騰訊已初步形成涵蓋個人、開發者及企業級部署的「養蝦」產品矩陣。

美國科技媒體「The Information」曾提到，騰訊計畫在今年第3季向全體微信用戶推出AI智慧體，將以對話形式接入數百萬個小程式，替代使用者完成叫車、外送等日常任務。對此，騰訊方面未明確回應。

在個人用戶層面，騰訊主打「零部署、開箱即用」的輕量化體驗解決方案。近期新上線的自研全場景桌面智慧體WorkBuddy，可完全相容OpenClaw技能包，無需代碼基礎與環境配置，即可跨軟體執行自動化任務；QClaw則可在個人電腦上一鍵部署，無需伺服器及額外IM工具。

中新經緯提到，大陸工程師鍾樂（化名）日前在某大廠線下安裝活動中對表示，「各家公司都在做龍蝦產品，這是一個趨勢」，從春節後正式開啟研發龍蝦產品，不到兩周時間，上線了Windows版本安裝包，MAC版本也會很快推出。據不完全統計，截至目前，包括字節跳動、騰訊、阿里等11家大陸網路大廠、科技企業已陸續推出OpenClaw產品。而早在1月，京東便已官宣上線OpenClaw雲端服務。

騰訊董事長馬化騰11日曾在朋友圈轉發名為《騰訊全系「龍蝦」產品矩陣來了，個人可直接調用》的文章，介紹自研龍蝦、本地蝦、雲端蝦、企業蝦、雲桌面蝦、隔離蝦房、雲保安及知識庫等產品陸續推出。圖／取自騰訊微信公眾號
騰訊董事長馬化騰11日曾在朋友圈轉發名為《騰訊全系「龍蝦」產品矩陣來了，個人可直接調用》的文章，介紹自研龍蝦、本地蝦、雲端蝦、企業蝦、雲桌面蝦、隔離蝦房、雲保安及知識庫等產品陸續推出。圖／取自騰訊微信公眾號

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