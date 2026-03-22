華為成立「傳媒軍團」 不做內容、協助傳媒智慧化轉型

華為日前在2026年中國合作夥伴大會上宣布正式成立「傳媒軍團」，由杜仲夏擔任總裁。華為指出，該軍團將聚焦超高清全產業鏈布局、媒體融合縱深落地及AIGC全場景賦能。分析認為，華為此舉象徵華為已將傳媒產業升級為政企業務的核心戰略方向。

據觀察者網，華為副總裁、ISP與傳媒軍團CEO岳坤19日在大會上宣布，華為已成立傳媒軍團。據了解，華為傳媒軍團將聚焦三大核心方向：

一、超高清全產業鏈布局，推動基於國家標準的「菁彩Vivid超高清音視頻標準」落地，打造製播網IP化及超高清存儲方案，助力4K/8K超高清內容規模化發展；

二、媒體融合縱深落地，打造自主安全的融媒底座與集約化解決方案，服務各級融媒體中心與主流媒體機構；

三、AIGC全場景賦能，依託昇騰算力底座與雲網協同能力，將AI能力融入內容創作、智能分發及商業變現全流程，助力媒體行業降本增效、拓展新增長空間。

杜仲夏表示，華為始終堅持「不做內容、只做技術賦能」的定位，傳媒軍團的成立將進一步整合華為在計算、儲存、網路、AI以及超高清等領域的技術累積，為媒體行業客戶提供更適配的轉型方案。

證券時報提到，華為軍團模式將以「技術深耕+行業聚焦」為核心，透過整合研發、行銷、生態等全鏈條資源，針對特定行業轉型痛點提供端到端一站式解決方案。

業內人士分析，此次傳媒軍團獨立成立，意味著華為將傳媒產業升級為政企業務核心戰略賽道，並加大資源投入，布局傳媒廣電領域的智慧轉型市場。「此次布局既是華為對傳媒產業數智化升級需求的精準響應，也將進一步完善華為在政企領域的產業布局，推動傳媒產業智慧化升級的標準化、規模化發展」。

此前，華為ISP與傳媒軍團副總裁陳淼曾表示，在傳媒產業數智化轉型進程中，華為憑藉製播IP化、超高清儲存、融合媒體雲端等成熟解決方案，為傳媒客戶築牢了堅實的數智化技術底座。未來，華為將持續連動客戶與生態夥伴，打造更多AI賦能、適配全媒體超高清業務的場景化解決方案，協助產業實現生產效能、商業效能、傳播效能三重突破。

另，觀察者網提到，華為的軍團模式與谷歌有一定淵源。2022年4月，華為總裁任正非提到，華為採取以軍團化的改革，就是縮短客戶需求和解決方案、產品開發維護之間的聯結，打通快速簡潔的傳遞過程，減少傳遞中的物耗和損耗。截至目前，華為已累計成立至少22個軍團及系統部。