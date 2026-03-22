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華為Atlas 350加速卡亮相：單卡算力超H20 支持FP4低精度推理

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
圖為搭載全新昇騰950PR處理器的AI訓練推理加速卡Atlas 350。圖／取自上海證券報
圖為搭載全新昇騰950PR處理器的AI訓練推理加速卡Atlas 350。圖／取自上海證券報

華為推出新一代AI算力產品。日前在華為中國合作夥伴大會2026上，華為發布搭載昇騰950PR處理器的Atlas 350加速卡。華為稱，該加速卡單卡算力達輝達H20的近3倍，並且是目前大陸唯一支援FP4低精度推理的產品。

據觀察者網，華為副總裁、ICT產品組合管理與解決方案部總裁馬海旭宣布，Atlas 350加速卡正式上市銷售，象徵去年首次介紹的昇騰950PR晶片如期上市。

華為昇騰運算業務總裁張迪煊介紹，Atlas 350的單卡算力達輝達H20的2.87倍，「是目前（大陸）國內唯一支援FP4低精度的推理產品」；記憶體HBM容量是H20的1.16倍，達112GB，多模態生成速度可提升60%；內存訪問顆粒從512字節減少到128字節，小算子訪存效率提升4倍。

至於支援FP4低精度代表什麼？觀察者網提到，輝達現在想往大陸銷售的H200不支援原生FP4，僅有更先進的Blackwell才引入。而支援FP4，本質上是用精度換效率的極致推理方案，這表示70B參數的模型僅需35GB顯存，單卡即可加載，推理延遲大幅降低，而FP16需要140GB顯存。快科技指，Atlas 350的FP4算力為1.56P，帶寬1.4TB/s，功耗600W，約為H20的1.5倍。

IT之家則指出，該加速卡算力與內存雙升級、訪存更靈活、開發更易用，面向推薦推理、多模態生成和LLM推理三大場景，華為的合作夥伴可基於Atlas 350打造更具競爭力的產品。

同時，在此次大會上，昆侖、華鯤振宇、神州鯤泰、長江計算、寶德、軟通華方及百信等7家合作夥伴同步發布基於Atlas 350的整機產品，顯示昇騰950代際推理算力已進入商用階段。科大訊飛亦表示，新一代星火大模型將與昇騰910／950系列算力底座適配。

報導指出，華為昇騰系列晶片自2018年推出以來持續升級，從昇騰310、910至950系列逐步完善算力布局。此次Atlas 350為950代際首款上市硬體產品，在算力、訪存及架構均有提升。

此外，馬海旭表示，截至目前昇騰已支援50多個第三方開源社群與專案，貢獻650多項關鍵特性，軟體已完成架構解耦，提升開發與部署效率。華為亦提出分級算力方案，涵蓋百億級、千億級與萬億級模型場景，並與合作夥伴推出多種一體機產品，目前已聯合打造400多款行業一體機，服務超過2,700家客戶。隨著「養龍蝦」等AI代理（AI Agent）應用興起，近期已有十多家合作夥伴推出基於昇騰的一體機產品。

華為日前在華為中國合作夥伴大會2026上發布搭載昇騰950PR處理器的Atlas 350加速卡。華為稱，該加速卡單卡算力達輝達H20的近3倍，並為目前大陸唯一支援FP4低精度推理的產品。圖為Atlas 350加速卡。圖／取自觀察者網
華為日前在華為中國合作夥伴大會2026上發布搭載昇騰950PR處理器的Atlas 350加速卡。華為稱，該加速卡單卡算力達輝達H20的近3倍，並為目前大陸唯一支援FP4低精度推理的產品。圖為Atlas 350加速卡。圖／取自觀察者網

H200 推理 算力 華為

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