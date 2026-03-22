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何立峰會見跨國企業負責人 倡加大在中國投資力度

中央社／ 台北22日電

中國國務院副總理何立峰昨天在北京會見匯豐瑞銀等10多家知名跨國企業負責人並表示，中國將堅定不移擴大開放，歡迎跨國公司加大在中國的投資力度，不斷深化互利合作。

官媒新華社報導，何立峰21日在釣魚台國賓館會見匯豐、瑞銀、西門子醫療、力拓、保誠、渣打等逾10家知名跨國公司負責人。

何立峰表示，當前中國經濟穩中有進、向新向優，「十五五」（2026至2030年）時期「中國將堅定不移擴大高水平對外開放，推動高質量發展，這將為跨國公司創造更為廣闊的市場機遇。歡迎跨國公司加大在華投資力度，不斷深化互利合作」。

據報導，跨國公司負責人表示，「對中國經濟充滿信心，願繼續深耕中國市場，持續擴大對華投資」。

據陸媒報導，年度的中國發展高層論壇今天起在北京舉行，出席者近80人，皆為外國大企業高層人士，其中以美國最多；最受矚目的則包括美國蘋果公司（Apple Inc.）執行長庫克（Tim Cook）、德國車廠福斯（Volkswagen）執行長布魯莫（Oliver Blume）及韓國三星電子（Samsung Electronics）會長李在鎔。

中國發展高層論壇向來被當作外國企業領袖與中國官員及學者互動的重要平台，外資可藉此對中國未來1年發展方向有更清楚理解。

報導提到，今年論壇沒有任何日本企業高層主管出席，反映中日兩國外交摩擦仍在持續。

瑞銀 匯豐 新華社

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