快訊

兩岸觀策／台日互動不斷恐觸大陸紅線 潛在的東亞危機

清明掃墓4生肖容易「卡到陰」！11禁忌當心...別去老屋、別亂拍照

國造「機器狗」實戰潛力曝光 特戰部署規模超過1000具

聽新聞
0:00 / 0:00

日媒：陸車企終結日本25年領先 2025年全球銷量居首

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
比亞迪2025年銷量達460萬輛，不僅超越美國福特，在純電動車領域亦超越特斯拉，位居全球第一。圖為比亞迪3月19日在德國漢堡舉行ATTO 3 EVO媒體試駕活動。 （路透）
比亞迪2025年銷量達460萬輛，不僅超越美國福特，在純電動車領域亦超越特斯拉，位居全球第一。圖為比亞迪3月19日在德國漢堡舉行ATTO 3 EVO媒體試駕活動。 （路透）

大陸汽車產業近年持續加大在全球的市場布局，在2023年出口首次超越日本後，日媒21日指出，全球汽車銷售格局出現變化，大陸車企2025年總銷量首度超越日本，躍升全球第一，終結日本長達25年的領先地位。

《日本經濟新聞》報導，2025年中國車企全球新車總銷量近2,700萬輛，年增約10%；日本車企則小幅下滑至約2,500萬輛，為自2000年以來首次失去榜首位置。而大陸車企去年全球累計銷量已超越日本，首次躍居世界第一。

報導指出，在全球銷量前20名車企中，大陸共有6家上榜，包括比亞迪、吉利、奇瑞、長安、上汽與長城，數量超過日本的5家。大陸車企整體規模擴大，帶動排名變化。

其中，比亞迪與吉利表現突出。報導稱，比亞迪2025年銷量達460萬輛，年增8%，不僅超越美國福特，在純電動車領域亦超越特斯拉，位居全球第一，且海外銷量首次突破100萬輛，占比約20%。吉利銷量年增23%至411萬輛，排名升至第8，並藉由小型純電車型帶動銷售，同時加快拓展中南美等海外市場。

相較之下，日本車企整體承壓。報導指，除豐田（Toyota）與鈴木（SUZUKI）外，多數主要車廠銷量下滑。豐田仍以1,132萬輛連續第6年居全球首位，福斯則以898萬輛位居第2。

同時，本田（Honda）銷量下滑8%至352萬輛，排名第9，在前20名中降幅最大，其中中國市場銷量大幅下滑24%，並預計截至2026年3月財年將出現最高6,900億日圓淨虧損，已啟動結構改革。至於日產（NISSAN）銷量下降4%至320萬輛，排名跌至第11，為2004年以來首次跌出前十，並被鈴木超越。

報導並指，大陸車企正加速全球布局。吉利計畫到2030年將全球銷量提升至650萬輛以上，並提高海外占比；奇瑞將2026年銷量目標定為320萬輛；零跑汽車則規劃將銷量提升至100萬輛。

此外，報導還指出，大陸車企正由單純出口轉向在地生產，以提升成本競爭力。據悉，比亞迪與吉利已被曝有意收購日產位於墨西哥的工廠。另，隨著大陸市場成長趨緩，大陸車企能否維持目前動能，仍取決於其在歐洲、東南亞等海外市場的拓展情況。

特斯拉 汽車產業 大陸 日本 比亞迪

延伸閱讀

日產中國迎首位陸籍總座

歐盟對中汽車產品出口暴跌 首度低於從中國大陸進口

相關新聞

日媒：陸車企終結日本25年領先 2025年全球銷量居首

大陸汽車產業近年持續加大在全球的市場布局，在2023年出口首次超越日本後，日媒21日指出，全球汽車銷售格局出現變化，大陸車企2025年總銷量首度超越日本，躍升全球第一，終結日本長達25年的領先地位。

華為Atlas 350加速卡亮相：單卡算力超H20 支持FP4低精度推理

華為推出新一代AI算力產品。日前在華為中國合作夥伴大會2026上，華為發布搭載昇騰950PR處理器的Atlas 350加速卡。華為稱，該加速卡單卡算力達輝達H20的近3倍，並且是目前大陸唯一支援FP4低精度推理的產品。

AI 助攻…養龍蝦風潮帶動 蘋果Mac mini在陸熱賣

蘋果迷你電腦Mac mini在大陸意外熱賣，蘋果CEO庫克表示，隨著蘋果晶片、生成式AI和智慧體交互的共同發展，這種硬體與軟體的整合使得Mac mini成為最適合做AI任務的電腦，此外，用戶現在已經可以在MacBook Pro上訓練大語言模型。

華為新伺服器CPU 將商用化

華為副總裁馬海旭在2026華為中國夥伴大會上透露，華為自研的新一代伺服器處理器（CPU）鯤鵬950，已經準備好規模商用，正與合作夥伴和客戶進行整機測試，下一代的「鯤鵬960 」晶片預計2028年第1季上市。該晶片主要用於大數據的資料處理。

華為成立「傳媒軍團」 不做內容、協助傳媒智慧化轉型

華為日前在2026年中國合作夥伴大會上宣布正式成立「傳媒軍團」，由杜仲夏擔任總裁。華為指出，該軍團將聚焦超高清全產業鏈布局、媒體融合縱深落地及AIGC全場景賦能。分析認為，華為此舉象徵華為已將傳媒產業升級為政企業務的核心戰略方向。

陸多地政府挺新婚族 推購屋補助

大陸政府工作報告今年首度提出，加強初婚初育家庭住房保障，改善住房需求。大陸多地政府立即推出新政策，包括四川、湖北、廣東、廣西等地政府透過購房補貼、補貼房貸利息等方式，來支持新婚與一胎家庭購房。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。