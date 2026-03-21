油漲波及 陸滌綸一夜漲價20%

中東戰事已致國際油價飆升並帶動化纖、染料等紡織核心原料全面漲價。大陸多家服裝及面料廠商表示，近期和石油有關的材料包括滌綸（聚酯纖維）、錦綸（尼龍）、氨綸甚至包括棉花相關都漲價了。滌綸報價甚至一晚上漲超百分之二十，差不多每噸多了人民幣二千元（約新台幣九千二百元）。

值得關注的是，面臨價格上漲的服飾品類將進一步擴大，包括衝鋒衣（防水保暖機能外套）、防曬衣、速乾衣、多種運動服、戶外鞋等品類，都將迎來漲價。

羊城晚報報導，衝鋒衣主力原料滌綸ＰＯＹ的報價，從二○二六年一月底的每噸人民幣七千元，飆升至三月十日的每噸人民幣九千六百元，漲幅超百分之三十五，截至三月十七日仍維持在每噸人民幣九三二五元的高位。同時，衝鋒衣常用的ＤＷＲ防潑水塗層、壓膠條等輔料，其上游中間體也受油價波動影響，形成系統性的成本傳導。

據了解，面料成本占衝鋒衣總成本的百分之六十-七十，僅滌綸原料漲價一項，一件人民幣五百元的大眾款衝鋒衣，原料成本就增加近人民幣四十元，人民幣一千元以上的中高階款原料成本漲幅可達人民幣六十元至一百元，加上加工、物流等環節成本，成衣終端售價上漲壓力顯著。

一家主營面料出口的廠商表示，上游一些面料工廠報價已在上漲，「特別是滌綸類產品，最近多的漲了百分之十五」，該廠商稱，「大家覺得目前價格不穩定，有的工廠拒絕報價」。

一家戶外品牌的負責人表示，除了原料成本外，油價上漲還通過製造、物流等環節進一步加劇了衝鋒衣的成本壓力。

在業內人士看來，此次原油價格上漲對衝鋒衣行業的影響，本質是產業鏈上下游成本傳導的必然結果，並非品牌惡意的抬價。從長期來看，隨著新材料研發的推進和供應鏈的優化，行業對原油價格波動的敏感度有望降低，但是在短期內，衝鋒衣價格上漲機率很大，消費者和市場主體需要做好應對準備。