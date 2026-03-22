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日產中國迎首位陸籍總座

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

日產（中國）投資有限公司宣布，原日產（中國）投資有限公司總經理高級顧問劉新宇，將擔任日產（中國）投資有限公司總經理。在日產於大陸市場銷售疲軟壓力下，他將是日產中國首位中國籍總經理。

官方稱，劉新宇此前在東風日產乘用車公司任職期間，積極推動合資新能源轉型，在營銷體系改革、通路優化、品牌煥新等方面作出貢獻。他將直接彙報給日產全球執委會委員兼中國區主席、東風汽車有限公司總裁馬智欣。原日產（中國）總經理泉信吉將返回日本。

日產汽車正面臨經營壓力，公司最新發布的2025年第3季財報顯示，銷售淨額3兆日圓，經營利潤175.5億日圓，虧損283億日圓。日產汽車預計全年銷售淨額11.9兆日圓，預計虧損6,500億日圓。

在大陸市場，日產的銷量已經連續七年下跌，且跌幅持續擴大。2025年銷量65.3萬輛，年減6.26%，較2018年高點近乎折半。

有分析指出，日產在大陸市場一直依賴燃油車作為主要銷售驅動力，這與市場向電動化和智能化發展的方向發生背離。

日產去年宣布將在2026年底前，於大陸研發領域追加投資超過人民幣100億元，且到2027年將在大陸市場推出的新能源車，增加至十款車型。

新能源車 總經理 日產

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