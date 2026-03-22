AI 助攻！「養龍蝦」風潮帶動銷量 蘋果 Mac mini 在陸熱賣

蘋果迷你電腦Mac mini在大陸意外熱賣，蘋果CEO庫克表示，隨著蘋果晶片、生成式AI和智慧體交互的共同發展，這種硬體與軟體的整合使得Mac mini成為最適合做AI任務的電腦，此外，用戶現在已經可以在MacBook Pro上訓練大語言模型。

庫克昨（21）日在北京一場圍繞Mac產品的交流中透露，2026年款MacBook創下蘋果面向首次購機用戶的「歷史最佳首周銷量」，從Mac mini的熱賣到MacBook的增長，變化背後是AI正在成為新的核心驅動力。

界面新聞報導，對於近期「AI龍蝦OpenClaw帶動Mac mini銷量大漲」的話題。庫克認為，這不是短期現象，而是蘋果長期技術路線的結果。

按照庫克的說法，蘋果早在十年前就已經在Mac產品中引入神經網路引擎，隨著自研晶片、生成式AI以及智慧體交互逐步成熟，這套軟硬一體的系統開始釋放價值，而Mac mini正好成為承載AI任務的理想形態。

庫克提到，目前用戶已經可以在MacBook Pro上直接訓練大語言模型，蘋果接下來也會繼續圍繞AI工作流程來精進Mac性能。

從產品層面看，2024款Mac mini已經完成了一輪明顯升級。新機搭載M4和M4 Pro晶片，起售價人民幣4,499元。對比舊款的Mac mini M1版本，CPU性能最高提升1.8倍，GPU最高提升2.2倍。

除了產品本身，庫克此行還釋放了一個關鍵訊息。20日在與中國貿促會會長任鴻斌會面時，他明確表示，中國大陸依然是蘋果最重要的供應鏈合作夥伴。這一表態延續了蘋果對大陸市場與產業鏈的長期重視。

北京日報報導，庫克20日現身北京三里屯，這是他今年首次到訪北京。就在17日，蘋果手表在大陸上線「移動脈率房顫跡象記錄」（心房顫動紀錄）功能，已確診心房顫動的使用者可將房顫跡象記錄和生活方式檔案資料與醫護人員共享。

在被問及蘋果的健康功能，如何應對像北京這樣超大城市的複雜環境，以及在北京有哪些具體合作時，庫克表示，產品經過了一系列嚴格測試，同時與本地監管機構合作，由監管機構用自有流程進行檢測。

庫克特別提到，蘋果正在與北京安貞醫院及美國心臟協會合作開展一項聯合研究專案，「我們對此感到非常興奮。」