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華為新伺服器 CPU 將商用化

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

華為副總裁馬海旭在2026華為中國夥伴大會上透露，華為自研的新一代伺服器處理器（CPU）鯤鵬950，已經準備好規模商用，正與合作夥伴和客戶進行整機測試，下一代的「鯤鵬960 」晶片預計2028年第1季上市。該晶片主要用於大數據的資料處理。

觀察者網報導，鯤鵬是華為自研的ARM伺服器處理器，市面上同類型國產CPU還有海光7,000系列、飛騰騰雲系列、龍芯3C5000系列和兆芯KH-50000等，但華為在2024年第1季推出鯤鵬920晶片後，就沒有更新鯤鵬晶片的進度。

馬海旭提到，鯤鵬已取得頭部互聯網客戶的認可，並在大數據、資料庫和搜尋推廣等核心應用場景獲得互聯網頭部、腰部用戶廣泛應用。

根據第三方機構IDC報告，2025年鯤鵬在大陸伺服器市占已超過22%。

馬海旭表示，自從2019年全面開放鯤鵬伺服器主板的設計與技術規範以來，已發展出6,800家夥伴，有2.5萬個解決方案已經通過鯤鵬認證，鯤鵬已廣泛服務於金融、電信商、政務、電力等國計民生行業，已經成為國計民生行業首選的CPU技術路線。

面向2026年，馬海旭透露鯤鵬將抓硬體持續創新，打造全場景算力底座、軟體上深度開源、進一步深化生態合作三個落地重點。

鯤鵬950是首款支持「靈衢」互聯技術的伺服器CPU，華為集團基於此架構打造而成的全球首個通用計算超節點泰山（TaiShan）950，其配置最大支持16節點與32個處理器。在存儲能力方面，最大記憶體可擴展至48TB，同時也具備了支持記憶體、SSD、DPU池化等各項特性。

在2025年的華為全聯接大會上，華為輪值董事長徐直軍曾介紹，泰山950超節點不只是通用計算領域的一次技術升級，除了大幅提升通用計算場景下的業務性能，還能說明金融系統破解核心難題。

徐直軍指出，泰山950加上分散式GaussDB將成為各類大型機、小型機的終結者，徹底取代各種應用場景的大型機和小型機以及甲骨文（Oracle）的Exadata資料庫伺服器。

華為

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