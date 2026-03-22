大陸地方挺新婚族推購屋補助 專家預期還有更多城市跟進

大陸政府工作報告今年首度提出，加強初婚初育家庭住房保障，改善住房需求。大陸多地政府立即推出新政策，包括四川、湖北、廣東、廣西等地政府透過購房補貼、補貼房貸利息等方式，來支持新婚與一胎家庭購房。

大陸專家分析，未來將有更多城市跟進初婚初育家庭住房支持政策，探索優化更精細化的針對性購房補貼、加大住房公積金支持力度、在保障性住房方面予以一定傾斜、發放租房補貼等方向。

21財經報導，大陸四川南充市日前發布「南充市穩定新出生人口規模六條措施」，其中明確將為在南充市範圍內首次結婚登記、且至少一方為南充市戶籍的夫妻，提供貸款額度1%的住房消費貸款財政貼息，享受貼息政策的最高貸款額度為人民幣20萬元。

湖北省潛江市公布「2026年購買新建商品住房獎補政策」，為符合生育政策的一孩家庭提供每平方公尺人民幣200元的購房補貼，用於抵繳購房款。

廣西自治區南寧市早在去年12月實施階段性新婚購房補貼，對在指定時間周期內取得結婚證，購買新建商品住房新婚家庭，按每套人民幣2萬元給予購房補貼。

另外，中指研究院統計發現，廣東韶關仁化縣、茂名信宜市，福建龍岩連城縣等地均針對新婚家庭給予購房補貼，降低購房成本。

中指研究院表示，各地針對初婚初育家庭的住房支持政策，主要透過定向發放購房補貼、增加面向初婚初育家庭的保障性住房房源、提供貸款貼息等方式開展。這也為其他城市提供參考方向。

北京大學政府管理學院教授馬亮認為，未來可以進一步圍繞租房匹配與購房補貼。一方面，透過優化保障性租賃住房、青年公寓、租房補貼等相關措施，讓年輕人解決有房住的問題。另一方面，透過購房補貼、配售型保障性住房、公積金按揭等方式，協助初婚初育家庭購房，使他們的住房更有保障。