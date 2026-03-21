中國發展高層論壇22日北京登場 庫克擔任外方主席、傳日企未受邀

中國發展高層論壇2026年年會將於3月22日至23日在北京召開，這是跨國企業高層與大陸決策者面對面討論外商投資的重要機會，不過在中日外交僵局背景下，港媒南華早報指出，日本企業高層預計不會出席。據稱，日企似乎未獲邀請。另外，蘋果執行長庫克（Tim Cook）確定出席論壇，並將擔任今年年會的外方主席。

南華早報21日報導，根據內部名單，將有近80位外國公司管理階層人士出席為期2天的論壇，其中美國公司的高層人數最多。不過，名單中沒有日本企業代表。報導提到，日本首相高市早苗涉台發言激怒了北京，這為中日外交「蒙上陰影」。

日本共同社報導，去年參加了該論壇的日方相關人士說，「今年，日本企業似乎未獲邀請」。

南華早報還提到，受伊朗局勢緊張影響，中東等一部分企業相關人士也放棄與會。還有消息人士稱，一些來自阿拉伯聯合大公國的企業代表也取消了參加下週在海南舉行的博鰲亞洲論壇行程。

由大陸國務院發展研究中心主辦的中國發展高層論壇，一年一度在大陸全國「兩會」之後舉行，通常是外國商界領袖與中國官員和學者交流的重要平台，以便更清楚地了解中國未來一年的發展方向。大陸國務院總理李強2024年、2025年也都親自出席論壇開幕式。

今年年會的主題為「『十五五』的中國：高質量發展與共創新機遇」。根據名單，預計出席的企業家包括蘋果執行長庫克、大眾汽車執行長布魯姆（Oliver Blume）、三星電子會長李在鎔。其中，庫克將擔任今年年會的外方主席。此外，道達爾能源、梅賽德斯-賓士、馬士基、SK海力士、西門子、博通、嘉吉和阿斯特捷利康（AZ）等也將派代表與會。

另據新華社報導，大陸國務院副總理何立峰21日傍晚在釣魚台國賓館會見匯豐、瑞銀、路易達孚、西門子醫療、施耐德電氣、力拓、保誠、銀瑞達、渣打、書贊桉諾、天絲等知名跨國公司負責人。相信這些企業負責人可能將出席中國發展高層論壇。

何立峰表示，當前中國經濟穩中有進、向新向優，「十五五」時期中國將堅定不移擴大高水平對外開放，推動高質量發展，這將為跨國公司創造更為廣闊的市場機遇。歡迎跨國公司加大在華投資力度，不斷深化互利合作。