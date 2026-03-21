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回應Mac mini爆賣 庫克指不是短期現象：AI才是核心驅動力

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
蘋果CEO庫克21日表示，從Mac mini的熱賣到MacBook的增長，這一輪變化背後，AI正在成為新的核心驅動力。圖為蘋果CEO庫克20日現身北京三里屯。北京日報
蘋果CEO庫克21日表示，從Mac mini的熱賣到MacBook的增長，這一輪變化背後，AI正在成為新的核心驅動力。圖為蘋果CEO庫克20日現身北京三里屯。北京日報

蘋果CEO庫克來華，行程依舊密集。21日在一場圍繞Mac產品的交流中，庫克表示，2026款MacBook創下蘋果面向首次購機用戶的「歷史最佳首周銷量」。從Mac mini的熱賣到MacBook的增長，這一輪變化背後，AI正在成為新的核心驅動力。

界面新聞報導，對於近期「OpenClaw帶動Mac mini銷量大漲」的話題。庫克給出的答案很直接：這並不是短期現象，而是蘋果長期技術路線的結果。按照庫克的說法，蘋果早在十年前就已經在Mac產品中引入神經網路引擎。隨著自研晶片、生成式AI以及智慧體交互逐步成熟，這套軟硬一體的體系開始釋放價值，而Mac mini正好成為承載AI任務的理想形態。

庫克提到，目前用戶已經可以在MacBook Pro上直接訓練大語言模型，蘋果接下來也會繼續圍繞AI工作流優化Mac性能。從產品層面看，2024款Mac mini已經完成了一輪明顯躍遷。新機搭載M4和M4 Pro晶片，起售價人民幣4499元。

對比老款M1版本，CPU性能最高提升1.8倍，GPU最高提升2.2倍。除了產品本身，庫克此行還釋放了一個關鍵信號。20日在與中國貿促會會長任鴻斌會面時，他明確表示，中國大陸依然是蘋果最重要的供應鏈合作夥伴。這一表態延續了蘋果對大陸市場與產業鏈的長期重視。

北京日報報導，庫克20日現身北京三里屯，這是他今年首次到訪北京。就在17日，蘋果手錶在大陸上線移動脈率房顫跡象記錄功能，使用者可將房顫跡象記錄和生活方式文檔與醫護人員共用。

在被問及蘋果的健康功能，如何應對像北京這樣超大城市的複雜環境，以及在北京有哪些具體合作時，庫克表示，產品經過了一系列嚴格測試，同時與本地監管機構合作，由監管機構用自有流程進行檢測。

庫克特別提到，蘋果正在與北京安貞醫院及美國心臟協會合作開展一項聯合研究專案，「我們對此感到非常興奮。」

在三里屯蘋果零售店內，庫克與兩位消費者交流。兩位消費者分享了自己因蘋果手表健康和安全功能而受益的真實經歷。來自太原的高先生講述了自己經歷嚴重車禍後，手表自動向家屬發送包含位置信息的兩條短信，住院期間持續提醒異常心率，幫助醫生及時關注病情。

來自上海的姚先生則表示，自己因手表連續三次高心率提醒而就醫，最終確診呼吸道感染，並無心臟病史的他因此對可穿戴設備的健康監測有了新的認識。這些來自用戶的一手體驗，印證健康功能在實際場景中的價值。

監管機構 語言模型 庫克 蘋果 北京

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