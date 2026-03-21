宇樹毛利率直逼60%！紅杉、騰訊、螞蟻等明星股東雲集

多次登上春晚機器人爆紅的宇樹科技，上市邁出實質性一步。上交所官網20日公告宇樹科技的招股書，此次IPO擬募資人民幣42億元（新台幣189億元）。宇樹科技毛利率非常高，從2022年的44%一路增長到目前直逼60%。

宇樹科技明星股東雲集，紅杉資本、經緯創投、美團均持股超5%，公司還聚集了源碼資本、深創投、騰訊、螞蟻、中信證券等明星資本。

宇樹科技是大陸領先的高性能通用機器人公司，專注於高性能通用人形機器人、四足機器人、機器人元件及具身智慧模型的研發、生產和銷售業務。截至目前，四足機器人銷量超3萬台，2023年自研人形機器人H1及2024年G1推出以來，銷量快速增長，2025年銷售5500台，出貨量全球第一。

收入構成方面，四足機器人一度是公司營收主力，但是到了2025年被人形機器人超越。截至2025年前9月，宇樹人形機器人收入人民幣5.9億，占比51.5%；四足機器人收入人民幣4.8億，收入占比42.2%。

收入來看，宇樹科技在2022年至2024年分別收入人民幣3.6億、3.9億、15.2億，以及2025年前3月實現人民幣28.6億的營收，2024年以來營收增速爆發式增長，2025年前9月收入幾乎是24年全年收入的2倍。

宇樹科技毛利率非常高，從2022年的44%一路增長，目前毛利率高達59.4%；收入爆發式增長，毛利高，帶動公司利潤大幅增加，2022年至2023年還處於虧損狀態，但2024年利潤轉虧為盈，且盈利為人民幣9450萬，2025年前9個月利潤已超人民幣1億。

根據單獨列示的2025年年度業績，營收增長335%至人民幣17.08億，利潤增長204%，至人民幣2.88億，是2024年利潤的3倍。

宇樹科技上市擬募集總額人民幣42億，由此估算發行價在人民幣100元左右。募資主要用於智慧型機器人模型研發專案、新型智慧型機器人產品開發專案、機器人本體研發專案以及智慧型機器人製造基地建設專案。