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油漲效應正開始…大陸滌綸一夜漲超20% 影響的不只衝鋒衣

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
湖北省十堰市鄖陽區一家智能紡織企業，工人在生產線上作業。（新華社）
湖北省十堰市鄖陽區一家智能紡織企業，工人在生產線上作業。（新華社）

近期國際油價飆升帶動化纖、染料等紡織核心原料全面漲價，直接受此影響的，主要是以石油為原料的合成纖維，例如常見的滌綸。大陸多家服裝及面料廠商表示，近期和石油有關的材料包括滌綸（聚酯纖維）、錦綸（尼龍）、氨綸甚至包括棉花相關都漲價了。滌綸報價甚至一晚上漲超20%，差不多抬升每噸人民幣2,000元（約新台幣9,000元）。

值得關注的是，面臨價格上漲的服飾品類可能並不僅限於衝鋒衣，像是防曬衣、速乾衣、運動服、戶外鞋等品類，恐怕都將迎來漲價。

羊城晚報報導，衝鋒衣主力原料滌綸POY的報價，從2026年1月底的每噸人民幣7,000元，飆升至3月10日的每噸人民幣9,600元，漲幅超35%，截至3月17日仍維持在每噸人民幣9,325元的高位。同時，衝鋒衣常用的DWR防潑水塗層、壓膠條等輔料，其上游中間體也受油價波動影響，形成系統性的成本傳導。

據了解 ，面料成本占衝鋒衣總成本的60-70%，僅滌綸原料漲價一項，一件人民幣500元的大眾款衝鋒衣，原料成本就增加近人民幣40元，人民幣1,000元以上的中高階款原料成本漲幅可達人民幣60元至100元，加上加工、物流等環節成本，成衣終端售價上漲壓力顯著。

一家主營面料出口的廠商表示，上游一些面料工廠報價已在上漲，「特別是滌綸類產品，最近多的漲了15%」，該廠商稱，「大家覺得目前價格不穩定，有的工廠拒絕報價」，多家主營功能性服飾品牌方表示，目前供應鏈穩定。

一家戶外品牌的負責人表示，現在有消息說要漲，但是實際合約暫時還沒有真漲價的，除了原料成本外，油價上漲還通過製造、物流等環節進一步加劇了衝鋒衣的成本壓力。

在業內人士看來，此次原油價格上漲對衝鋒衣行業的影響，本質是產業鏈上下游成本傳導的必然結果，並非品牌惡意抬價。從長期來看，隨著新材料研發的推進和供應鏈的優化，行業對原油價格波動的敏感度有望降低，但在短期內，衝鋒衣價格上漲機率很大，消費者和市場主體需做好應對準備。

原油價格 國際油價

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