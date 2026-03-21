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華為「鯤鵬950」處理器將商用 「鯤鵬960 」2028年第1季上市

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
華為副總裁、ICT產品組合管理與解決方案部總裁馬海旭。（觀察者網）
華為副總裁、ICT產品組合管理與解決方案部總裁馬海旭。（觀察者網）

華為新一代伺服器處理器（CPU）鯤鵬950，已經準備好規模商用，正與合作夥伴和客戶進行整機測試。華為副總裁、ICT產品組合管理與解決方案部總裁馬海旭表示，華為相繼推出鯤鵬920新型號、鯤鵬950，同時也在規劃鯤鵬960，在微架構、指令集、封裝工藝等關鍵技術上，都取得長足的進步和突破。

過去幾年華為沒有公布鯤鵬進展，但根據訊息，華為2024年第1季推出鯤鵬920新型號，2026年第1季鯤鵬950登場，2028年第1季鯤鵬960也將按計劃上市。

觀察者網報導，鯤鵬是華為自研的ARM伺服器處理器，市面上同類型國產CPU還有海光7000系列、飛騰騰雲系列、龍芯3C5000系列和兆芯KH-50000等，常見於信創（信息技術應用創新）市場。

馬海旭提到，鯤鵬已取得頭部互聯網客戶的認可，並在大數據、資料庫和搜推廣等核心應用場景獲得互聯網頭部、腰部用戶廣泛應用。根據第三方機構IDC報告，2025年鯤鵬在大陸伺服器市占已超22%。

馬海旭表示，自從2019年全面開放鯤鵬伺服器主板以來，已發展6800家夥伴，有2.5萬個解決方案已經通過了鯤鵬認證，鯤鵬已廣泛服務於金融、電信商、政務、電力等國計民生行業，已經成為國計民生行業首選的CPU技術路線。

面向2026年，馬海旭透露鯤鵬將抓硬體持續創新，打造全場景算力底座、軟體上深度開源、進一步深化生態合作三個落地重點。

鯤鵬950是首款支持「靈衢」互聯技術的伺服器CPU，華為基於此打造全球首個通用計算超節點——泰山（TaiShan ）950，最大支持16節點，32個處理器，最大記憶體48TB，同時支持記憶體、SSD、DPU池化。

在2025年的華為全聯接大會上，華為輪值董事長徐直軍曾介紹，TaiShan 950超節點不只是通用計算領域的一次技術升級，除了大幅提升通用計算場景下的業務性能，還能說明金融系統破解核心難題。

徐直軍指出，TaiShan 950加上分散式GaussDB將成為各類大型機、小型機的終結者，徹底取代各種應用場景的大型機和小型機以及甲骨文（Oracle）的Exadata資料庫伺服器。

華為

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