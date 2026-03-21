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墨西哥稱考慮對陸投資審查 陸商務部：將公布對墨貿易壁壘調查

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
遭到美方指責被當作亞洲貨物輸美「跳板」的墨西哥，正在考慮對大陸投資進行「經濟安全審查」。大陸商務部20日在官網發布，很快將公布墨西哥貿易壁壘調查的最終結論，並將適時採取相應措施，堅決維護中方合法權益，圖為墨西哥國旗。（路透）
遭到美方指責被當作亞洲貨物輸美「跳板」的墨西哥，正在考慮對大陸投資進行「經濟安全審查」。大陸商務部20日在官網發布，很快將公布墨西哥貿易壁壘調查的最終結論，並將適時採取相應措施，堅決維護中方合法權益，圖為墨西哥國旗。（路透）

遭到美方指責被當作亞洲貨物輸美「跳板」的墨西哥，正在考慮對大陸投資進行「經濟安全審查」。大陸商務部20日在官網發布，很快將公布貿易壁壘調查的最終結論，並將適時採取相應措施，堅決維護中方合法權益。

大陸商務部表示，中方注意到墨西哥經濟部高官相關言論。中方一貫反對各種形式的單邊主義、保護主義措施，反對將經貿問題政治化、武器化、工具化。中方多次敦促墨方糾正單邊加徵關稅的錯誤做法，並對墨方可能對中國投資進行所謂的「經濟安全審查」表示嚴重關切。

大陸商務部進一步指出，於2025年9月25日對墨西哥相關涉華限制措施啟動貿易投資壁壘調查，很快將公布調查的最終結論，並將適時採取相應措施，堅決維護中方合法權益。

該部還指，相互尊重、互利共贏是中墨經貿關係發展的寶貴經驗，雙邊經貿關係的正常發展需要雙方相向而行。中方願與墨方一道，加強溝通交流，妥善管控分歧，共同維護好雙邊經貿關係大局。希望墨方理性、客觀、全面看待對華經貿合作，尊重市場規律和公平競爭原則，為包括陸企在內的各國企業提供開放、公平、可預期的環境。

南方都市報報導，墨西哥政府日前將實施的臨時性關稅措施納入「一般進出口稅法」的永久性框架。根據新規，來自非自由貿易協定夥伴國（包括中國大陸、南韓、泰國等）的商品，將被徵收25%至50%的進口關稅。

此次關稅調整共涉及1,463個稅目，幾乎覆蓋了中國大陸對墨出口的優勢品類。其中汽車及零部件、部分特種鋼鐵製品被列入最高50%的關稅檔位；紡織品、服裝、鞋類、家用電器、家具等日用消費品，也將面臨15%至35%不等的關稅上調。

有評論稱，從政策設計來看，此次關稅調整帶有明顯的排他性特徵。美國、加拿大因與墨西哥同屬「美墨加協定」成員國，商品可繼續享受免稅或優惠待遇。而中國大陸、南韓等出口大國，則成為本輪加稅的主要對象。

關稅 貿易壁壘 中方

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