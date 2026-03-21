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拜訪陸商務部長 禮來製藥董座戴文睿：未來產品有望同步登陸中國

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸商務部部長王文濤（右）20日會見禮來製藥董事長戴文睿。（大陸商務部網站）
大陸商務部部長王文濤（右）20日會見禮來製藥董事長戴文睿。（大陸商務部網站）

大陸商務部部長王文濤20日會見美國禮來製藥董事長戴文睿（David Ricks），雙方就中美經貿關係、禮來製藥在陸業務等議題進行交流，這次是禮來高層連續4年對大陸商務部春季訪問。

王文濤指出，近期全國「兩會」成功召開，展現了大陸堅定不移推進高水準對外開放的決心。大陸制定並實施「十五五」規劃綱要，明確重點發展領域，將為外資企業提供穩定預期。希望禮來製藥繼續深耕中國市場，爭取更大發展。

王文濤表示，在中美兩國元首重要共識引領下，雙方近期在法國巴黎舉行經貿磋商，同意研究建立拓展經貿合作的工作機制。這傳遞了世界兩個最大經濟體繼續推進合作的積極信號，為兩國企業擴大經貿合作帶來穩定性和確定性。

戴文睿表示，禮來製藥歡迎美中兩國進行對話，這為企業提供了不可或缺的穩定預期。近年來，大陸持續提升醫藥創新水準，推進專業人才隊伍建設，醫藥監管環境與國際標準加速接軌。大陸「十五五」規劃為跨國企業帶來了機遇。禮來製藥看好在華發展前景，未來十年將新增30億美元對華投資，助力建設健康中國。

另據中新網21日報導，戴文睿在會見中表示，2025年禮來製藥在中國實現了高於市場平均水準的增長，對2026年更是滿懷期待。

同時，戴文睿指出，中國在加快藥品監管審批流程、推動本土法規與國際標準接軌方面，發生了翻天覆地的變化。它吸引了禮來製藥等跨國企業加大對華直接投資。如今禮來的多款產品已成功落地中國市場，未來所有產品都有望在美國獲批數周內，同步登陸中國。

中國市場 禮來 大陸

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